"Нормально, з вогником сів": як працівники "Шереметьєво" відреагували на катастрофу в аеропорту

У мережі з'явилось відео із дивною реакцією працівників аеропорту "Шереметьєво" на аварійну посадку пасажирського літака Superjet100. Так, дехто знімає на телефон момент посадки літака з камер спостереження, інші – цинічно сміються.

Ввечері 5 травня пасажирський літак, що виконував рейс із Москви до Мурманська, здійснив аварійну посадку в аеропорту "Шереметьєво" після 30 хвилин польоту. За словами екіпажу, у корпус лайнера влучила блискавка, це спричинило неполадки в обладнанні літака. Під час посадки авіасудно декілька разів вдарилось о злітно-посадкову смугу. Через це зайнявся хвостовий відсік літака. У масштабній пожежі загинуло 40 пасажирів та 1 член екіпажу. Серед загиблих – 2 дітей.

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У мережі оприлюднили відео із неочікуваною реакцією працівників аеропорту "Шереметьєво" на трагедію. В момент трагічної посадки вони цинічно сміялися та коментували інцидент.

Нормально, з вогником сів,

– сказав один із працівників аеропорту під загальний сміх.

Дивіться відео: працівники "Шереметьєво" глузують із авіакатастрофи

Реакция сотрудников Шереметьево на видео посадки самолета.



"С огоньком сел, гы-гы-гы" pic.twitter.com/K9V1QjBzmq — Вашингтонский Обком (@_Fashington) 6 мая 2019 г.

Зазначимо, що Слідчий комітет Росії розглядає три основні версії авіакатастрофи: недостатня кваліфікація пілотів, несправність літака і несприятливі метеоумови.

До речі, за останній рік у Росії виникло щонайменше 8 неприємних ситуацій із літаком Sukhoi Superjet 100:

Квітень 2019: виліт рейсу SU тисячі 351 "Воронеж-Москва" відклали майже на одинадцяту годину через технічний збій.

Березень 2019: у "Шереметьєво" Sukhoi Superjet 100 здійснив екстрену посадку, бо тріснуло лобове скло.

Лютий 2019: SuperJet 100 здійснював рейс з Тюмені і після приземлення в столичному аеропорту "Домодєдово" зачепив крилом ліхтарний стовп.

Жовтень 2018: літак прямував з Москви у Ханти-Мансійськ та повернувся в "Шереметьєво" з технічних причин. За попередніми даними, у літака спрацював датчик невипуску стійки шасі.

Жовтень 2018: літак викотився за межі злітно-посадкової смуги в Якутії.

Липень 2018: випробувальний літак Sukhoi Superjet 100 приземлився без стійки шасі в підмосковному Раменському.

Червень 2018: Superjet 100 прямував з Іркутська в Санкт-Петербург та здійснив аварійну посадку в аеропорту Барнаула. За попередніми даними, можливою причиною інциденту стало помилкове спрацьовування пожежної сигналізації на борту.

Російська влада повинна була заборонити або щонайменше призупинити на деякий час їхню експлуатацію. Однак замість цього з бюджету виділяють кошти як для SSJ 100, так і в закупівлі для регіональних перевезень.

Більше подробиць про авіакатастрофу у Шереметьєво у відео: