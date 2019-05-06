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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО

      "Нормально, с огоньком сел": как работники "Шереметьево" отреагировали на катастрофу в аэропорту

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      Авиакатастрофа в "Шереметьево"
      Авиакатастрофа в "Шереметьево" / Фото из открытых источников

      В сети появилось видео со странной реакцией работников аэропорта "Шереметьево" на аварийную посадку пассажирского самолета Superjet100. Так, кое-кто снимает на телефон момент посадки самолета с камер наблюдения, другие – цинично смеются.

      Вечером 5 мая пассажирский самолет, который выполнял рейс из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево" после 30 минут полета. По словам экипажа, в корпус лайнера попала молния, это вызвало неполадки в оборудовании самолета. Во время посадки аппарат несколько раз ударилось о взлетно-посадочную полосу. Из-за этого загорелся хвостовой отсек самолета. В масштабном пожаре погибли 40 пассажиров и 1 член экипажа. Среди погибших – 2 детей.

      Читайте также: Список погибших в авиакатастрофе в "Шереметьево": есть ли среди них украинцы (обновлено)

      В сети обнародовали видео с неожиданной реакцией сотрудников аэропорта "Шереметьево" на трагедию. В момент трагической посадки они цинично смеялись и комментировали инцидент.

      Нормально, с огоньком сел,
      – сказал один из работников аэропорта под общий смех.

      Смотрите видео: работники "Шереметьево" смеются с авиакатастрофы

      Отметим, что Следственный комитет России рассматривает три основных версии авиакатастрофы: недостаточная квалификация пилотов, неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.

      Кстати, за последний год в России возникло по меньшей мере 8 неприятных ситуаций с самолетом Sukhoi Superjet 100:

      • Апрель 2019: вылет рейса SU тысячи 351 "Воронеж – Москва" отложили почти на одиннадцать часов из-за технического сбоя.
      • Март 2019: в "Шереметьево" Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку, потому что треснуло лобовое стекло.
      • Февраль 2019: SuperJet 100 совершал рейс из Тюмени и после приземления в столичном аэропорту "Домодедово" задел крылом фонарный столб.
      • Октябрь 2018: самолет, который следовал из Москвы в Ханты-Мансийск, вернулся в "Шереметьево" по техническим причинам. По предварительным данным, у самолета сработал датчик невыпуска стойки шасси.
      • Октябрь 2018: самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии.
      • Июль 2018: испытательный самолет Sukhoi Superjet 100 приземлился без одной стойки шасси в подмосковном Раменском.
      • Июнь 2018: Superjet 100, который следовал из Иркутска в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула. По предварительным данным, возможной причиной инцидента стало ложное срабатывание пожарной сигнализации на борту.

      Российские власти должны были запретить или по меньшей мере приостановить на некоторое время их эксплуатацию. Однако вместо этого из бюджета выделяют средства как для SSJ 100, так и на закупки для региональных перевозок.

      Больше подробностей об авиакатастрофе в Шереметьево в видео:

       

      blog_ava
      Выталкивали из горящего самолета: как спасали пассажиров авиасудна Superjet 100 в "Шереметьево"
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      Теги: Москва Новости России Пожар авиация Авиакатастрофа в Шереметьево Жертвы
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