Больше всего терпит убытки энергетическая система Украины. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел Жозеп Боррель, передает корреспондентка 24 Канала.

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"Это часть стратегии Путина"

Глава европейской дипломатии отметил, что Россия продолжает атаковать Украину ракетами, беспилотниками, управляемыми бомбами и неуправляемыми бомбами.

Украина сообщила о 7000 (ударов неуправляемыми бомбами – 24 канал) за четыре месяца, что составляет около 60 гидробомб в день. Это постоянные удары на Востоке, это часть стратегии Путина,

– сказал Жозеп Боррель.

Он отметил, что Украине не хватает оружия для самозащиты, а наибольшую цену во время ракетных атак платит именно украинская энергетическая система. Ее Боррель называет самой большой целью России. Чтобы защитить инфраструктуру, главный дипломат ЕС призвал передать не только системы ПВО, но и ракеты к ним.

Подчеркнул важность оружия

Глава европейской дипломатии отметил, что он неоднократно обращался к государствам-членам евроблока с просьбой пересмотреть собственные запасы, чтобы увеличить военную поддержку Украины.

Нам нужно больше боеприпасов. Нам нужно больше пусковых установок. Пусковые установки без ракет – это как пистолет без патронов. Нам нужно и то, и другое,

– сказал Жозеп Боррель.

Он призвал государства-члены ЕС поставить ракеты к уже имеющимся системам ПВО в Украине, а также рассмотреть, как еще можно помочь Киеву. Перед этим Верховный представитель ЕС говорил, что европейские страны имеют ориентировочно 100 батарей Patriot, однако не могут предоставить Киеву семь.

Россия регулярно сбрасывает авиабомбы на прифронтовые регионы

Оккупанты сбрасывают авиабомбы в глубине своей территории – примерно в 50 километрах. Далее оружие долетает уже до Харькова. Сейчас враг модернизирует советские авиабомбы в конвейерном масштабе. Захватчики переделывают в месяц сотни авиабомб.

Единственный вариант противодействия – сбивать российские самолеты. Однако для этого ВСУ нужны системы ПВО, которые имеют радиус действия не менее 100 километров. Для этого подходят комплексы SAMP/T, а также Patriot.

К сожалению, Украина имеет ограниченное количество последних систем противовоздушной обороны, поэтому не может прикрыть все города.