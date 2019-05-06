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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО

      Авиакатастрофа в "Шереметьево": в Сети возникли споры относительно гибели пассажиров

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      Авиакатастрофа в "Шереметьево"
      Авиакатастрофа в "Шереметьево" / Getty images

      В сети возникли жаркие споры относительно того, по чьей вине погибли пассажиры хвостового отсека самолета Superjet100, который совершил аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево". Так, росСМИ распространили информацию, что большого количества жертв можно было бы избежать.

      Мол, из-за того, что часть пассажиров пыталась спасти собственный багаж, люди, которые сидели позади не успели спастись.

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      Во всей этой истории самое неприятное: попытка переложить вину за гибель людей на самих этих людей. Якобы свои шмотки выносили (с передней части самолета) и поэтому якобы погибли люди (из задней части самолета). Я не стал разбираться, кто и зачем запустил эту пургу, мы просто удалили эту новость. Ужасно это все,
      – написал главный редактор российских "Ведомостей" Илья Булавинов.

      Отметим, что на видеозаписях, сделанных на месте событий, действительно видны пассажиры, которые бегут от самолета с собственным багажом.

      "Со вчерашнего вечера наблюдаю, как в ужасной катастрофе в "Шереметьево" ищут, на кого бы повесить всех собак, уже даже предлагают отдать под суд тех, кто случайно выжили, якобы они спасали свои личные вещи, и из-за них погибли другие пассажиры. То есть, это не потому, что самолет Sukhoi Superjet откровенно плохой и недоработанный, а потому, что некоторым счастливчикам удалось выжить", – написал автор телеграмм канала "Сталингулаг" Александр Горбунов.

      Отметим, что в Сети уже успели сравнять списки выживших с местами, которые они занимали в злополучном самолете. Так, известно, что выжили все пассажиры, которые размещались по 10 ряд включительно.

      С 1 по 10 ряд включительно выжили все. Уже с 11 ряда не выжил никто. Те кто сидели дальше, в 12 ряду (2) – в госпитале. Также выжило по одному человеку из 13, 15 и 18 ряда. Далее по рядам не выжил никто.


      Люди с чемоданами бегут от горящего самолета / / скрин из видео

      Что случилось в "Шереметьево"?
      Вечером 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" аварийно сел пассажирский самолет, который выполнял рейс в Мурманск. Во время посадки у лайнера загорелся хвост. На его борту находились 78 пассажиров. Погиб 41 человек. Основной причиной того, что многим людям в хвостовом отсеке не удалось спастись, считают попытки некоторых пассажиров достать с багажных полок свои вещи.

      Известно также, что 9 пострадавших сейчас находятся в трех разных больницах Москвы. Среди них есть украинка. Двое – в тяжелом состоянии в реанимации.

      Больше подробностей об авиакатастрофе в "Шереметьево" в видео:

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      Теги: Жертвы авиация Новости России Пожар Авиакатастрофа в Шереметьево Москва
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