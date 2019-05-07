Стала відомою пріоритетна версія катастрофи літака у "Шереметьєво"

Після аварії російського літака Sukhoi Superjet 100, внаслідок якої загинула 41 людина, слідчий комітет відпрацював кілька версій причини авіакатастрофи. Наразі домінуючою версією у справі стала помилка пілотів.

Видання "Коммерсант" повідомило, що слідство зараз також вивчає те, як наземні служби виконували свою роботу. За даними видання, вони, можливо, не оперативно відреагували на повідомлення про надзвичайну подію в аеропорту.

Читайте також: Авіакатастрофа у "Шереметьєво": українка врятувалася дивом

За словами офіційного представника Слідчого комітету Росії Світлани Петренко, підозри пілотів пов'язані з їх діями при посадці лайнера. Зазначається, що вони не відпрацювали пальне, через що літак зайшов на посадку на дуже високій швидкості, що й призвело до "жорсткої посадки" і займання. Наразі пілоти перебувають в лікарнях через отруєння чадним газом.

Раніше Слідчий комітет Росії розглядав три основні версії авіакатастрофи: недостатня кваліфікація пілотів, несправність літака і несприятливі метеоумови. Наразі ж пріоритетною стала версія про помилку пілотів.

Авіакатастрофа у російському "Шереметьєво" трапилась увечері 5 травня – під час аварійної посадки зайнявся пасажирський літак, що виконував рейс до Мурманська. Пожежа виникла у хвості авіасудна. На борту літака перебували 78 пасажирів, 41 людина з них загинула.

За останній рік у Росії виникло щонайменше 8 неприємних ситуацій із літаком Sukhoi Superjet 100:

Квітень 2019: виліт рейсу SU тисячі 351 "Воронеж-Москва" відклали майже на одинадцяту годину через технічний збій.

Березень 2019: у "Шереметьєво" Sukhoi Superjet 100 здійснив екстрену посадку, бо тріснуло лобове скло.

Лютий 2019: SuperJet 100 здійснював рейс з Тюмені і після приземлення в столичному аеропорту "Домодєдово" зачепив крилом ліхтарний стовп.

Жовтень 2018: літак прямував з Москви у Ханти-Мансійськ та повернувся в "Шереметьєво" з технічних причин. За попередніми даними, у літака спрацював датчик невипуску стійки шасі.

Жовтень 2018: літак викотився за межі злітно-посадкової смуги в Якутії.

Липень 2018: випробувальний літак Sukhoi Superjet 100 приземлився без стійки шасі в підмосковному Раменському.

Червень 2018: Superjet 100 прямував з Іркутська в Санкт-Петербург та здійснив аварійну посадку в аеропорту Барнаула. За попередніми даними, можливою причиною інциденту стало помилкове спрацьовування пожежної сигналізації на борту.

Зауважимо, що російська влада повинна була заборонити або принаймні призупинити на деякий час їхню експлуатацію. Однак замість цього з бюджету виділяють кошти як для SSJ 100, так і в закупівлі для регіональних перевезень.

Що відомо про Sukhoi Superjet 100?Це регіональний реактивний пасажирський літак. Має він дві версії – для перевезення 75 або 95 пасажирів. Літає на відстань до 3 тисяч кілометрів. Судно з 2008 року випускає спільне підприємство Superjet International за участю кількох іноземних компаній. До 2014 року більшість головних вузлів літака виробляли не у Росії.



Російські фахівці називають цей проект одним із найамбітніших в авіапромі Росії. Він мав би відродити авіапромисловість Росії після розпаду СРСР і повернути її на світовий ринок цивільних магістральних літаків. Його з бюджету фінансували дуже щедро.



Спільне підприємство Superjet International заснували у вересні 2007 року російська компанією ЗАТ "Цивільні літаки Сухого" (49 % капіталу) та італійський військово-авіаційний концерн Leonardo / Alenia Aermacchi (51 % капіталу).

Авіакатастрофа у "Шереметьєво": усе, що варто знати

ЯК РОЗГОРТАЛИСЯ ПОДІЇ ПІСЛЯ АВІАКАТАСТРОФИ У "ШЕРЕМЕТЬЄВО":