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      Авиакатастрофа в "Шереметьево": опубликован разговор пилотов и авиадиспетчеров

      81 Читати новину українською
      В сети опубликован разговор пилотов самолета Sukhoi Superjet 100 и авиадиспетчеров "Шереметьево"
      В сети опубликован разговор пилотов самолета Sukhoi Superjet 100 и авиадиспетчеров "Шереметьево" / Getty Images

      Перед возгоранием самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту "Шереметьево" его пилоты во время переговоров с аэропортом запросили аварийную посадку. Пилоты авиасудна также сообщили, что в самолет попала молния.

      Расшифровку переговоров опубликовало издание Baza. В ней пилот Денис Евдокимов сообщает об ударе молнии и называет его несущественным. Затем экипаж передает в аэропорт сигнал Pan-Pan. Он означает, что существует конкретная угроза, но немедленная помощь не нужна, ведь угрозы жизни людей и целостности самолета нет. В более серьезных случаях пилоты используют сигнал Mayday.

      Смотрите также: Авиакатастрофа в "Шереметьево": видео первых минут эвакуации пассажиров

      Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan! Рабочее гнездо. "Аэрофлот" 1492. Москва подход. Москва подход. Просим возвращения. 1492, потеря радиосвязи и самолет горит от молнии,
      – говорил командир самолета.

      Позже пилот уточнил, что кроме потери радиосвязи было потеряно автоматическое управление самолетом.

      Во время захода самолета на посадку работник аварийных служб "Шереметьево" сказал: "Смотри! Ой, б**", после чего констатировали пожар в самолете.

      Вскоре стало известно, что на место отправили только 1 пожарную машину.

      "Пожарная машина, позволяем выезд на полосу 24 к аварийному борту", – сказал один из сотрудников.

      Читайте также: Авиакатастрофа в "Шереметьево": какие ошибки допустили пилоты сгоревшего Sukhoi Superjet 100

      После этого специалист сказал еще несколько фраз. А потом заявил, что видит "сильный дым и языки пламени". Поэтому он попросил вызвать "дополнительные силы гарнизона и скорую помощь".

      - Иду к месту, наблюдаю, сильный дым черный и языки пламени. Как меня поняли? Прием. Вызывайте дополнительные силы гарнизона и скорую помощь.

      - Приняли, вызываем.

      - Доложить обстановку, что случилось?

      - Мы на месте.

      - Силы прибыли, работают 3-й стрела и 10-й стрела, и с первого старта подано.

      - Прибыли к месту, поданы лафетные стволы.

      - Прибыли к месту, пассажиров не наблюдаю, обстановку не могу пока сказать по людям.

      Далее обсуждается процесс тушения пожара и эвакуация пассажиров.

      Выявлены внутри самолета около 10 трупов, произошло обрушение фюзеляжа, его обследуют еще, пока точное число сказать не могут, один погибший находится рядом с самолетом,
      – сказал один из работников аварийных служб "Шереметьево".

      Разговор завершается просьбой привезти тех, кто не пострадал в специально подготовленную комнату, где их ждали полицейские и психологи.

      Что известно об авиакатастрофе в "Шереметьево"?
      Вечером 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" аварийно сел пассажирский самолет, следовавший в Мурманск. Во время посадки в авиасудна загорелся хвост. На борту находились 78 пассажиров, из которых 41 погиб (среди погибших – 2 детей). 9 пострадавших находятся в больницах Москвы. Среди них есть украинка. Два человека – в тяжелом состоянии в реанимации.

      Главной причиной того, что многим людям в хвосте не удалось спастись считают попытки некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи. Главной версией трагедии пока является ошибка пилотов.

      Смотрите видео о катастрофе самолета в еаропорту "Шереметьево":

       

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      Теги: Москва Жертвы Новости России Авиакатастрофа в Шереметьево авиация
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