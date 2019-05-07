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      Авиакатастрофа в "Шереметьево": видео первых минут эвакуации пассажиров

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      Пассажир сгоревшего самолета Superjet100 в "Шереметьево" опубликовал видео первых минут после эвакуации людей из авиалайнера. На кадрах видно шокированных пассажиров и мощный пожар, который бушует в самолете.

      В какой-то момент спасатели выводят из самолета женщину с лицом, покрытым копотью. Ей фактически на взлетно-посадочной полосе оказывают первую помощь. Вокруг бегают спасатели, подъезжают пожарные автомобили и ходят растерянные пассажиры. Видео обнародовали в Telegram-канале "Лентач".

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      Первые минуты после эвакуации из горящего самолета в "Шереметьево": видео 18+

      Что известно об авиакатастрофе в "Шереметьево"?

      Вечером 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" аварийно сел пассажирский самолет, который выполнял рейс в Мурманск. Во время посадки у лайнера загорелся хвост. На его борту находились 78 пассажиров. Погиб 41 человек, среди погибших – 2 детей. Основной причиной того, что многим людям в хвостовом отсеке не удалось спастись, считают попытки некоторых пассажиров достать с багажных полок свои вещи.

      Известно также, что 9 пострадавших сейчас находятся в трех разных больницах Москвы. Среди них есть украинка. Двое – в тяжелом состоянии в реанимации.

      Пока основной версией трагедии является ошибка пилотов.

      Больше о смертельном пожаре пассажирского самолета в "Шереметьево" смотрите в видео:

       

      авиакатастрофа в "шереметьево": хроника ключевых событий
       
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      Теги: авиация Новости России Авиакатастрофа в Шереметьево Жертвы Москва
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