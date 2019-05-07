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      Авиакатастрофа в "Шереметьево": для расшифровки "черных ящиков" понадобится неделя

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      Авиакатастрофа в "Шереметьево"
      Авиакатастрофа в "Шереметьево" / Фото из открытых источников

      На месте пожара пассажирского самолета в московском аэропорту "Шереметьево" нашли бортовые самописцы. На расшифровку "черных ящиков" может уйти около недели.

      Один из "черных ящиков", параметрический, довольно сильно пострадал. Зато звуковой сохранился нормально. Всю информацию о полете с регистраторов уже скопировали и готовят к расшифровке. Об этом информирует ряд росСМИ со ссылкой на информацию Межгосударственного авиационного комитета.

      Читайте также: Авиакатастрофа в "Шереметьево": украинка спаслась чудом

      Анализ информации с бортовых самописцев самолета SSJ 100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево, займет около недели, поэтому говорить о приоритетных версиях катастрофы сейчас – преждевременно. К ней могла привести целая совокупность факторов. Об этом ТАСС сообщили источники в авиационных структурах и правоохранительных органах.

      Расшифровка началась накануне с параметрического самописца, далее специалисты займутся звуковым. Расшифровка информации с обоих ящиков займет несколько дней, но на анализ и сопоставление данных потребуется примерно неделя, после чего уже можно будет делать какие-то предварительные выводы,
      – добавил собеседник.

      Несмотря на это российское издание "Коммерсант", ссылаясь на следственные органы, сообщало, что приоритетной остается версия ошибки пилотов во время приземления самолета. Кроме этого, следователи прорабатывают еще 2 версии катастрофы: неблагоприятные метеоусловия (и экипаж, и пассажиры рейса утверждают, что в корпус самолета ударила молния) и неисправность самолета.




      Так выглядел сгоревший самолет после ликвидации пожара

      Экстренная посадка сгоревшего в аэропорту "Шереметьево" самолета до столкновения со взлетно-посадочной полосой проходила штатно.

      "Поскольку было принято решение сажать самолет немедленно, то на то были важные причины: полный отказ систем самолета, его плохая управляемость и полное отсутствие связи с диспетчером аэропорта. SSJ-100 сконструирован так, что он не может сбросить топливо, оно производится только в воздухе", – отметил представитель авиационных структур.

      Что известно об авиакатастрофе в "Шереметьево"? Вечером 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" аварийно сел пассажирский самолет, который выполнял рейс в Мурманск. Во время посадки у лайнера загорелся хвост. На его борту находились 78 пассажиров. Погиб 41 человек, среди погибших – 2 детей. Основной причиной того, что многим людям в хвостовом отсеке не удалось спастись, считают попытки некоторых пассажиров достать с багажных полок свои вещи.

      Известно также, что 9 пострадавших сейчас находятся в трех разных больницах Москвы. Среди них есть украинка. Двое – в тяжелом состоянии в реанимации.

      Пока основной версией трагедии является ошибка пилотов.

      Больше о смертельном пожаре пассажирского самолета в "Шереметьево" смотрите в видео:

       

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      Теги: Расследования Жертвы Новости России авиация Москва Авиакатастрофа в Шереметьево
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