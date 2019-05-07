Авіакатастрофа в "Шереметьєво": для розшифрування "чорних скриньок" знадобиться тиждень
На місці пожежі пасажирського літака у московському аеропорту "Шереметьєво" знайшли бортові самописці. На розшифрування "чорних скриньок" може піти близько тижня.
Одна із "чорних скриньок", параметрична, досить сильно постраждала. Натомість звукова збереглася нормально. Всю інформацію про політ з реєстраторів вже скопіювали та готують до розшифрування. Про це інформує низка росЗМІ з посиланням на інформацію Міждержавного авіаційного комітету.
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Аналіз інформації з бортових самописців літака SSJ 100, що згорів в аеропорту Шереметьєво, займе до тижня, тому говорити про пріоритетні версії катастрофи зараз – передчасно. До неї могла привести ціла сукупність факторів. Про це ТАСС повідомили джерела в авіаційних структурах і правоохоронних органах.
Розшифрування розпочалося напередодні з параметричного самописця, далі фахівці займуться звуковим. Розшифрування інформації з обох ящиків займе декілька днів, але на аналіз і зіставлення даних буде потрібно приблизно тиждень, після чого вже можна буде робити якісь попередні висновки,
– додав співрозмовник.
Попри це російське видання "Комерсант", посилаючись на слідчі органи, повідомляло, що пріоритетною залишається версія помилки пілотів під час приземлення літака. Окрім цієї, слідчі опрацьовують ще 2 версії катастрофи: несприятливі метеоумови (і екіпаж, і пасажири рейсу стверджують, що у корпус літака влучила блискавка) та несправність літака.
Так виглядав згорілий літак після ліквідації пожежі
Екстрена посадка згорілого в аеропорту "Шереметьєво" літака до зіткнення із злітно-посадковою смугою проходила штатно.
"Оскільки було прийняте рішення садити літак негайно, то на те були важливі причини: повна відмова систем літака, його погана керованість і повна відсутність зв'язку з диспетчером аеропорту. SSJ-100 сконструйований так, що він не може скинути паливо, воно тільки виробляється в повітрі", – зазначив представник авіаційних структур.
Що відомо про авіакатастрофу в "Шереметьєво"?Ввечері 5 травня в московському аеропорту "Шереметьєво" аварійно сів пасажирський літак, який виконував рейс до Мурманська. Під час посадки у лайнера зайнявся хвіст. На його борту перебували 78 пасажирів. Загинула 41 людина, серед загиблих – 2 дітей. Основною причиною того, що багатьом людям у хвостовому відсіку не вдалося врятуватися вважають спроби деяких пасажирів дістати з багажних полиць свої речі.
Відомо також, що 9 потерпілих наразі перебувають у трьох різних лікарнях Москви. Серед них є українка. Двоє людей – у важкому стані в реанімації.
Поки основною версією трагедії є помилка пілотів.
Більше про смертельну пожежу пасажирського літака в "Шереметьєво" дивіться у відео:
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