Авіакатастрофа в "Шереметьєво": відео перших хвилин евакуації пасажирів

Пасажир згорілого літака Superjet100 в "Шереметьєво" оприлюднив відео перших хвилин після евакуації людей із авіалайнера. На кадрах видно шокованих пасажирів та потужну пожежу, яка вирує в літаку.

В якийсь момент рятувальники виводять із літака жінку із закіптявілим обличчям. Їй, фактично, на злітно-посадковій смузі надають першу допомогу. Навколо бігають рятувальники, під’їжджають пожежні автомобілі та ходять розгублені пасажири. Відео оприлюднили у Telegram-каналі "Лентач".

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Перші хвилини після евакуації з палаючого літака в "Шереметьєво": відео 18+

Що відомо про авіакатастрофу в "Шереметьєво"?

Ввечері 5 травня в московському аеропорту "Шереметьєво" аварійно сів пасажирський літак, який виконував рейс до Мурманська. Під час посадки у лайнера зайнявся хвіст. На його борту перебували 78 пасажирів. Загинула 41 людина, серед загиблих – 2 дітей. Основною причиною того, що багатьом людям у хвостовому відсіку не вдалося врятуватися вважають спроби деяких пасажирів дістати з багажних полиць свої речі.



Відомо також, що 9 потерпілих наразі перебувають у трьох різних лікарнях Москви. Серед них є українка. Двоє людей – у важкому стані в реанімації.



Поки основною версією трагедії є помилка пілотів.

Більше про смертельну пожежу пасажирського літака в "Шереметьєво" дивіться у відео: