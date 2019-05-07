Авиакатастрофа в "Шереметьево": какие ошибки допустили пилоты сгоревшего Sukhoi Superjet 100

В России Следственный комитет допрашивает пилотов сгоревшего в аэропорту "Шереметьево" самолета Sukhoi Superjet 100. Следователи уже сделали определенные выводы относительно ошибок экипажа. В частности, стало известно, что пилоты не выключили двигатели. Также в кабине было открыто окно, и это могло косвенно повлиять на распространение огня.

Следователь проверяет действия экипажа Sukhoi Superjet 100 совместно с представителями Росавиации. Специалисты уже выяснили, что экипаж допустил несколько ошибок. В связи с этим проводится проверка системы обучения пилотов "Аэрофлота", передает РБК со ссылкой на источники, которые знакомы с ходом расследования.

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Как рассказал собеседник ресурсу, летчики допустили ряд ошибок, которые косвенно повлияли на распространение пламени. В частности, по результатам опроса пилотов Дениса Евдокимова и Максима Кузнецова стало ясно, что после приземления самолета они открыли в кабине боковое окошко. Такие действия экипажа могли усилить тягу воздуха и, соответственно, скорость горения. Эту информацию уже подтвердили в Росавиации.

В то же время пламя могло усилиться из-за того, что пилоты не выключили двигатели судна сразу после посадки. По словам представителя СК РФ, они работали до того момента, пока их не погасили".

Кроме того, сейчас идет внеплановая проверка "Аэрофлота", которую проводят представители Росавиации. Это уже подтвердили в авиакомпании. Проверка коснется прежде всего компетенций летного и технического директоров компании-перевозчика, также будет пересмотрена документация, касающаяся подготовки пилотов авиакомпании. За подготовку летного состава в "Аэрофлоте" отвечает заместитель генерального директора и летный директор Игорь Чалик.

Сейчас Следственный комитет России рассматривает три основные версии авиакатастрофы: недостаточная квалификация пилотов, неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия. Доминирующей версией дела является ошибка пилотов во время посадки лайнера. По убеждению следователей, они не отработали топливо, из-за чего самолет зашел на посадку на очень высокой скорости, а это, в свою очередь, привело к "жесткой посадке" и возгоранию. Заметим, что сейчас члены экипажа находятся в больницах из-за отравления угарным газом.

За последний год в России возникло не менее 8 неприятных ситуаций с самолетом Sukhoi Superjet 100:

Апрель 2019: вылет рейса SU тысячи 351 "Воронеж-Москва" отложили почти на одиннадцать часов из-за технического сбоя.

Март 2019: в "Шереметьево" Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку, потому что треснуло лобовое стекло.

Февраль 2019: SuperJet 100 совершал рейс из Тюмени и после приземления в столичном аэропорту "Домодедово" зацепил крылом фонарный столб.

Октябрь 2018: самолет следовал из Москвы в Ханты-Мансийск и вернулся в "Шереметьево" по техническим причинам. По предварительным данным, у самолета сработал датчик невыпуска стойки шасси.

Октябрь 2018: самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии.

Июль 2018: испытательный самолет Sukhoi Superjet 100 приземлился без стойки шасси в подмосковном Раменском.

Июнь 2018: Superjet 100 следовал из Иркутска в Санкт-Петербург и совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула. По предварительным данным, возможной причиной инцидента стало ложное срабатывание пожарной сигнализации на борту.

Заметим, что российская власть должна была запретить или хотя бы приостановить на некоторое время их эксплуатацию. Однако вместо этого из бюджета выделяют средства как для SSJ 100, так и в закупке для региональных перевозок.

Что известно о Sukhoi Superjet 100?​

Это региональный реактивный пассажирский самолет. Он имеет две версии – для перевозки 75 или 95 пассажиров. Летает на расстояние до 3 тысяч километров. Судно с 2008 года выпускает совместное предприятие Superjet International с участием нескольких иностранных компаний. К 2014 году большинство главных узлов самолета производили не в России.



Российские специалисты называют этот проект одним из самых амбициозных в авиапроме России. Он должен возродить авиапромышленность России после распада СССР и вернуть ее на мировой рынок гражданских магистральных самолетов. Его из бюджета финансировали очень щедро.



Совместное предприятие Superjet International основали в сентябре 2007 года российская компанией ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (49% капитала) и итальянский военно-авиационный концерн Leonardo / Alenia Aermacchi (51% капитала).

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