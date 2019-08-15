Пассажиры рассказали, как садился самолет в Подмосковье

Российский пассажирский самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" утром 15 августа аварийно сел в поле в Подмосковье. Он совершал рейс из Раменского в оккупированный Симферополь. Свидетели рассказали, что происходило в момент аварии.

В самолете находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Известно по меньшей мере о 23 пострадавших, среди которых – 5 детей.

Важно: Пассажирский самолет, который летел в Крым, аварийно сел в поле под Москвой – фото, видео

В соцсетях свидетели выражают благодарность пилотам и членам экипажа самолета А321.

Один из пассажиров подписал фото в Twitter: "Живы – и это хорошо".

"Нас эвакуируют, друзья, я благодарен пилотам не меньше, чем богу, и то, что мы аварийно сели, а не упали, это хорошо, но я не силен в терминологии, мне приятны слова людей, которые рады, что мы остались живы, спасибо", – написал пользователь "Романтика окраин".

Нас эвакуируют, ребят, я благодарен пилотам не меньше, чем богу, и то, что мы аварийно сели, а не упали это хорошо, но я не силен в терминологии, мне приятны слова людей, которые рады, что мы остались живы, спасибо — романтика окраин (@artemiyplk) 15 августа 2019 г.

Пользователь Instagram congratulations_sss отметил, что самолет пролетел менее 2 минут и сделал экстренную посадку в поле.

"Замечательная поездка. Там скорые, а там пожарные приехали", – говорит на видео один из пассажиров.

"Стоим в поле, пострадавшие есть, у парня рука сломана, у еще одного – палец. Ничего не сказали пока. Двигатель несколько раз "хлопал". Пилоты пытались его снова запустить, но мы начали падать", – рассказал еще один из пассажиров.

Все же часть пассажиров остались недовольными. Пока работники аэропорта предлагали им новый рейс в аннексированный Крым, люди выкрикивали "а как же наш багаж".

Спасенные пассажиры волнуются за багаж: смотрите видео

Пассажиры авиасудна говорят: самолет садился без шасси, однако экипаж провел эвакуацию быстро и профессионально. Экстренные службы тоже оперативно приехали на место инцидента – кукурузное поле в Раменском районе под Москвой. Сейчас эвакуация пассажиров продолжается. Часть людей уже вернули в аэропорт.

Читайте также: Авария пассажирского самолета под Москвой: кто пострадал – список

Какова причина аварии самолета А321 под Москвой?В авиакомпании "Уральские авиалинии" говорят: причина экстренной посадки самолета – стая птиц, которая попала в двигатели. Поэтому в их работе начались перебои, и пилоты решили сажать самолет. Авиасудно село без шасси. Посадка была жесткой, поэтому множество пассажиров получили ранения. Чудом все выжили.



Самолет пролетел всего 12 километров от аэропорта в Раменском. Сел – в кукурузном поле, в Подмосковье. Судно выполняло рейс в оккупированный Крым.