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      Пасажири розповіли, як сідав літак у Підмосков’ї

      2002 Читать новость на русском
      Російський пасажирський літак А321 авіакомпанії "Уральські авіалінії" аварійно сів у полі
      Російський пасажирський літак А321 авіакомпанії "Уральські авіалінії" аварійно сів у полі / Фото з соціальних мереж

      Російський пасажирський літак А321 авіакомпанії "Уральські авіалінії" вранці 15 серпня аварійно сів у полі в Підмосков’ї. Він здійснював рейс із Раменського до окупованого Сімферополя. Свідки розповіли, що відбувалося у момент аварії.

      У літаку перебували 226 пасажирів та 7 членів екіпажу. Наразі відомо про щонайменше 23 постраждалих людей, серед яких – 9 дітей.

      Важливо: Пасажирський літак, що летів у Крим, аварійно сів у полі під Москвою – фото, відео

      У соцмережах свідки висловлюють вдячність пілотам та членам екіпажу літака А321.

      Один з пасажирів підписав фото у Twitter: "Живі – і це добре".

      "Нас евакуюють, друзі, я вдячний пілотам не менш, ніж Богу, і те, що ми аварійно сіли, а не впали, це добре, але я не сильний в термінології, мені приємні слова людей, які раді, що ми залишилися живі, спасибі", – написав користувач" Романтика околиць ".

      Користувач Instagram congratulations_sss зазначив, що літак пролетів менше 2 хвилин і зробив аварійну посадку в полі.

      "Чудова поїздка. Там швидкі, а там пожежники приїхали", – каже на відео один з пасажирів. 

      "Стоїмо в полі, постраждалі є, у хлопця рука зломана, у ще одного – палець. Нічого не сказали поки. Двигун декілька разів "хлопав". Пілоти намагалися його знову запустити, але ми почали падати", – розповів ще один із пасажирів.

      Все ж частина пасажирів залишилися незадоволеними. Поки працівники аеропорту пропонували їм новий рейст до анексованого Криму, люди вигукували "а як же ж наш багаж". 

      Врятовані пасажири хвилюються за багаж: дивіться відео

      Пасажири авіасудна кажуть: літак сідав без шасі, проте екіпаж провів евакуацію швидко та професійно. Екстрені служби теж оперативно приїхали на місце інциденту – кукурудзяне поле у Раменському районі під Москвою. Наразі евакуація пасажирів ще триває. Частину людей уже повернули в аеропорт.

      Читайте також: Аварія пасажирського літака під Москвою: хто постраждав – список

      Яка причина аварії літака А321 під Москвою?В авіакомпанії "Уральські авіалінії" кажуть: причина екстреної посадки літака – зграя птахів, які потрапили у двигуни. Через це в їх роботі почалися перебої, і пілоти вирішили садити літак. Авіасудно сіло без шасі. Посадка була жорсткою, тому безліч пасажирів отримали поранення. Дивом, всі вижили.

      Літак пролетів всього 12 кілометрів від аеропорту в Раменському. Сів – у кукурудзяному полі, в Підмосков'ї. Судно виконувало рейс до окупованого Криму.

      blog_ava
      Двигун відразу працював з перебоями: відео жорсткої посадки пасажирського літака в Росії
      сьогодні
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      Теги: Аварія літака у Підмосков’ї Новини Росії авіація Катастрофа Новини Криму Транспорт
      Джерело: 24 канал
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