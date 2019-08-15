Пасажири розповіли, як сідав літак у Підмосков’ї

Російський пасажирський літак А321 авіакомпанії "Уральські авіалінії" вранці 15 серпня аварійно сів у полі в Підмосков’ї. Він здійснював рейс із Раменського до окупованого Сімферополя. Свідки розповіли, що відбувалося у момент аварії.

У літаку перебували 226 пасажирів та 7 членів екіпажу. Наразі відомо про щонайменше 23 постраждалих людей, серед яких – 9 дітей.

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У соцмережах свідки висловлюють вдячність пілотам та членам екіпажу літака А321.

Один з пасажирів підписав фото у Twitter: "Живі – і це добре".

"Нас евакуюють, друзі, я вдячний пілотам не менш, ніж Богу, і те, що ми аварійно сіли, а не впали, це добре, але я не сильний в термінології, мені приємні слова людей, які раді, що ми залишилися живі, спасибі", – написав користувач" Романтика околиць ".

Нас эвакуируют, ребят, я благодарен пилотам не меньше, чем богу, и то, что мы аварийно сели, а не упали это хорошо, но я не силен в терминологии, мне приятны слова людей, которые рады, что мы остались живы, спасибо — романтика окраин (@artemiyplk) 15 августа 2019 г.

Користувач Instagram congratulations_sss зазначив, що літак пролетів менше 2 хвилин і зробив аварійну посадку в полі.

"Чудова поїздка. Там швидкі, а там пожежники приїхали", – каже на відео один з пасажирів.

"Стоїмо в полі, постраждалі є, у хлопця рука зломана, у ще одного – палець. Нічого не сказали поки. Двигун декілька разів "хлопав". Пілоти намагалися його знову запустити, але ми почали падати", – розповів ще один із пасажирів.

Все ж частина пасажирів залишилися незадоволеними. Поки працівники аеропорту пропонували їм новий рейст до анексованого Криму, люди вигукували "а як же ж наш багаж".

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Пасажири авіасудна кажуть: літак сідав без шасі, проте екіпаж провів евакуацію швидко та професійно. Екстрені служби теж оперативно приїхали на місце інциденту – кукурудзяне поле у Раменському районі під Москвою. Наразі евакуація пасажирів ще триває. Частину людей уже повернули в аеропорт.

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Яка причина аварії літака А321 під Москвою?В авіакомпанії "Уральські авіалінії" кажуть: причина екстреної посадки літака – зграя птахів, які потрапили у двигуни. Через це в їх роботі почалися перебої, і пілоти вирішили садити літак. Авіасудно сіло без шасі. Посадка була жорсткою, тому безліч пасажирів отримали поранення. Дивом, всі вижили.



Літак пролетів всього 12 кілометрів від аеропорту в Раменському. Сів – у кукурудзяному полі, в Підмосков'ї. Судно виконувало рейс до окупованого Криму.