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      Аварія пасажирського літака під Москвою: хто постраждав – список

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      Аварія літака в Підмосков'ї
      Аварія літака в Підмосков'ї / Фото із соцмереж

      Відомі імена деяких постраждалих під час аварійної посадки пасажирського літака у полі під Москвою. Так, один потерпілий перебуває у тяжкому стані.

      Відомі імена 7 постраждалих. Загалом за медичною допомогою звернулися 23 з 234 пасажирів літака. Про це інформує Telegram-канал Mash.

      Основне: Пасажирський літак, що летів у Крим, аварійно сів у полі під Москвою – фото, відео

      Список постраждалих в аварії літака А321 пасажирів:

      1. Каграманов Григорій Артурович – 10 років
      2. Каграманова Діана Артурівна – 8 років
      3. Каграманова Мілана Артурівна – 1 рік
      4. Нікулін Ігор Ігорович – 28 років
      5. Найдіна Вікторія – 7 років
      6. Лисова Ніна Іванівна – 69 років
      7. Бабіна Світлана Сергіївна – 34 роки

      Якою є причина аварії?

      В авіакомпанії "Уральські авіалінії" кажуть: причина екстреної посадки літака – зграя птахів, які потрапили у двигуни. Через це в їх роботі почалися перебої, і пілоти вирішили садити літак. Авіасудно сіло без шасі. Посадка була жорсткою, тому безліч пасажирів отримали поранення. Дивом, всі вижили. 

      Літак пролетів всього 12 кілометрів від аеропорту в Раменському. Сів – у кукурудзяному полі, в Підмосков'ї. Судно виконувало рейс до окупованого Криму.

      Актуально: Двигун відразу працював з перебоями: відео жорсткої посадки пасажирського літака в Росії

      blog_ava
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      Теги: Постраждалі авіація Аварія літака у Підмосков’ї Новини Росії Аварії та ДТП
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