Аварія пасажирського літака під Москвою: хто постраждав – список
Відомі імена деяких постраждалих під час аварійної посадки пасажирського літака у полі під Москвою. Так, один потерпілий перебуває у тяжкому стані.
Відомі імена 7 постраждалих. Загалом за медичною допомогою звернулися 23 з 234 пасажирів літака. Про це інформує Telegram-канал Mash.
Основне: Пасажирський літак, що летів у Крим, аварійно сів у полі під Москвою – фото, відео
Список постраждалих в аварії літака А321 пасажирів:
- Каграманов Григорій Артурович – 10 років
- Каграманова Діана Артурівна – 8 років
- Каграманова Мілана Артурівна – 1 рік
- Нікулін Ігор Ігорович – 28 років
- Найдіна Вікторія – 7 років
- Лисова Ніна Іванівна – 69 років
- Бабіна Світлана Сергіївна – 34 роки
Якою є причина аварії?
В авіакомпанії "Уральські авіалінії" кажуть: причина екстреної посадки літака – зграя птахів, які потрапили у двигуни. Через це в їх роботі почалися перебої, і пілоти вирішили садити літак. Авіасудно сіло без шасі. Посадка була жорсткою, тому безліч пасажирів отримали поранення. Дивом, всі вижили.
Літак пролетів всього 12 кілометрів від аеропорту в Раменському. Сів – у кукурудзяному полі, в Підмосков'ї. Судно виконувало рейс до окупованого Криму.
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