Аварія пасажирського літака під Москвою: хто постраждав – список

Відомі імена деяких постраждалих під час аварійної посадки пасажирського літака у полі під Москвою. Так, один потерпілий перебуває у тяжкому стані.

Відомі імена 7 постраждалих. Загалом за медичною допомогою звернулися 23 з 234 пасажирів літака. Про це інформує Telegram-канал Mash.

Основне: Пасажирський літак, що летів у Крим, аварійно сів у полі під Москвою – фото, відео

Список постраждалих в аварії літака А321 пасажирів:

Каграманов Григорій Артурович – 10 років Каграманова Діана Артурівна – 8 років Каграманова Мілана Артурівна – 1 рік Нікулін Ігор Ігорович – 28 років Найдіна Вікторія – 7 років Лисова Ніна Іванівна – 69 років Бабіна Світлана Сергіївна – 34 роки

Якою є причина аварії?

В авіакомпанії "Уральські авіалінії" кажуть: причина екстреної посадки літака – зграя птахів, які потрапили у двигуни. Через це в їх роботі почалися перебої, і пілоти вирішили садити літак. Авіасудно сіло без шасі. Посадка була жорсткою, тому безліч пасажирів отримали поранення. Дивом, всі вижили.

Літак пролетів всього 12 кілометрів від аеропорту в Раменському. Сів – у кукурудзяному полі, в Підмосков'ї. Судно виконувало рейс до окупованого Криму.

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