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      Авария пассажирского самолета под Москвой: кто пострадал – список

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      Авария самолета в Подмосковье
      Авария самолета в Подмосковье / Фото из соцсетей

      Известны имена некоторых пострадавших во время аварийной посадки пассажирского самолета в поле под Москвой. Так, один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Самой маленькой пострадавшей – 2 года, самой старшей – 69.

      Известны имена всех 23 пострадавших в результате инцидента. Всего на борту самолета находились 234 пассажира. Об этом информирует Telegram-канал Mash.

      Основное: Пассажирский самолет, который летел в Крым, аварийно сел в поле под Москвой – фото, видео

      Список пострадавших в крушении самолета А321 пассажиров:

      1. Каграманов Григорий Артурович – 10 лет
      2. Каграманова Диана Артуровна – 8 лет
      3. Каграманова Агнесса Карповна – 38 лет
      4. Каграманов Артур Эдуардович
      5. Каграманова Милана Артуровна – 2 года
      6. Никулин Игорь Игоревич – 28 лет
      7. Назина Виктория Алексеевна – 7 лет
      8. Лысова Нина Ивановна – 69 лет
      9. Бабина Светлана Сергеевна – 34 года
      10. Назин Алексей Викторович – 46 лет
      11. Назина Наталья Владимировна – 48 лет
      12. Бабин Виктор Петрович – 11 лет
      13. Кубина Алина Петровна – 3 года
      14. Другова Мария Викторовна – 36 лет
      15. Другова Дарья Алексеевна – 10 лет
      16. Другов Александр Витальевич – 45 лет
      17. Свечников Сергей Григорьевич – 36 лет
      18. Свечникова Варвара Андреевна – 7 лет
      19. Свечникова Екатерина Вадимовна – 26 лет
      20. Храмко Ника Сергеевна – 7 лет
      21. Ягодкина Анна Ивановна – 24 года
      22. Астафуров Артемий Михайлович – 28 лет
      23. Максименко Анастасия Игоревна – 23 года

      Какова причина аварии?

      В авиакомпании "Уральские авиалинии" говорят: причина экстренной посадки самолета – стая птиц, которая попала в двигатели. Из-за этого в их работе начались перебои, и пилоты решили посадить самолет. Аппарат сел без шасси. Посадка была жесткой, поэтому множество пассажиров получили ранения. Чудом все выжили.

      Самолет пролетел всего 12 километров от аэропорта в Раменском. Сел – в кукурузном поле, в Подмосковье. Судно выполняло рейс в оккупированный Крым.

      Актуально: Двигатель сразу работал с перебоями: видео жесткой посадки пассажирского самолета в России

      blog_ava
      Сколько лет самолетам, которыми путешествуют украинцы, и насколько они безопасны
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      Теги: Аварии и ДТП Новости России Авария самолета в Подмосковье авиация Постраждалі
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