Авария пассажирского самолета под Москвой: кто пострадал – список

Известны имена некоторых пострадавших во время аварийной посадки пассажирского самолета в поле под Москвой. Так, один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Самой маленькой пострадавшей – 2 года, самой старшей – 69.

Известны имена всех 23 пострадавших в результате инцидента. Всего на борту самолета находились 234 пассажира. Об этом информирует Telegram-канал Mash.

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Список пострадавших в крушении самолета А321 пассажиров:

Каграманов Григорий Артурович – 10 лет Каграманова Диана Артуровна – 8 лет Каграманова Агнесса Карповна – 38 лет Каграманов Артур Эдуардович Каграманова Милана Артуровна – 2 года Никулин Игорь Игоревич – 28 лет Назина Виктория Алексеевна – 7 лет Лысова Нина Ивановна – 69 лет Бабина Светлана Сергеевна – 34 года Назин Алексей Викторович – 46 лет Назина Наталья Владимировна – 48 лет Бабин Виктор Петрович – 11 лет Кубина Алина Петровна – 3 года Другова Мария Викторовна – 36 лет Другова Дарья Алексеевна – 10 лет Другов Александр Витальевич – 45 лет Свечников Сергей Григорьевич – 36 лет Свечникова Варвара Андреевна – 7 лет Свечникова Екатерина Вадимовна – 26 лет Храмко Ника Сергеевна – 7 лет Ягодкина Анна Ивановна – 24 года Астафуров Артемий Михайлович – 28 лет Максименко Анастасия Игоревна – 23 года

Какова причина аварии?

В авиакомпании "Уральские авиалинии" говорят: причина экстренной посадки самолета – стая птиц, которая попала в двигатели. Из-за этого в их работе начались перебои, и пилоты решили посадить самолет. Аппарат сел без шасси. Посадка была жесткой, поэтому множество пассажиров получили ранения. Чудом все выжили.

Самолет пролетел всего 12 километров от аэропорта в Раменском. Сел – в кукурузном поле, в Подмосковье. Судно выполняло рейс в оккупированный Крым.

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