Авария пассажирского самолета под Москвой: кто пострадал – список
Известны имена некоторых пострадавших во время аварийной посадки пассажирского самолета в поле под Москвой. Так, один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Самой маленькой пострадавшей – 2 года, самой старшей – 69.
Известны имена всех 23 пострадавших в результате инцидента. Всего на борту самолета находились 234 пассажира. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Основное: Пассажирский самолет, который летел в Крым, аварийно сел в поле под Москвой – фото, видео
Список пострадавших в крушении самолета А321 пассажиров:
- Каграманов Григорий Артурович – 10 лет
- Каграманова Диана Артуровна – 8 лет
- Каграманова Агнесса Карповна – 38 лет
- Каграманов Артур Эдуардович
- Каграманова Милана Артуровна – 2 года
- Никулин Игорь Игоревич – 28 лет
- Назина Виктория Алексеевна – 7 лет
- Лысова Нина Ивановна – 69 лет
- Бабина Светлана Сергеевна – 34 года
- Назин Алексей Викторович – 46 лет
- Назина Наталья Владимировна – 48 лет
- Бабин Виктор Петрович – 11 лет
- Кубина Алина Петровна – 3 года
- Другова Мария Викторовна – 36 лет
- Другова Дарья Алексеевна – 10 лет
- Другов Александр Витальевич – 45 лет
- Свечников Сергей Григорьевич – 36 лет
- Свечникова Варвара Андреевна – 7 лет
- Свечникова Екатерина Вадимовна – 26 лет
- Храмко Ника Сергеевна – 7 лет
- Ягодкина Анна Ивановна – 24 года
- Астафуров Артемий Михайлович – 28 лет
- Максименко Анастасия Игоревна – 23 года
Какова причина аварии?
В авиакомпании "Уральские авиалинии" говорят: причина экстренной посадки самолета – стая птиц, которая попала в двигатели. Из-за этого в их работе начались перебои, и пилоты решили посадить самолет. Аппарат сел без шасси. Посадка была жесткой, поэтому множество пассажиров получили ранения. Чудом все выжили.
Самолет пролетел всего 12 километров от аэропорта в Раменском. Сел – в кукурузном поле, в Подмосковье. Судно выполняло рейс в оккупированный Крым.
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