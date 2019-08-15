Двигатель сразу работал с перебоями: видео жесткой посадки пассажирского самолета в России
Под Москвой аварийно сел пассажирский самолет, который летел в оккупированный Крым. В авиакомпании "Уральские авиалинии", которой он принадлежит, причиной называют стаю птиц, попавшую в двигатели авиалайнера. В сети обнародовали видео жесткой посадки самолета.
Во время нее пострадали, по меньшей мере, 23 человека, среди них – дети. Сейчас все люди – в поле. На месте работают экстренные службы. Спасатели потушили небольшое возгорание, медики осматривают пострадавших.
Основное: Пассажирский самолет, который летел в Крым, аварийно сел в поле под Москвой – фото, видео
Жесткая посадка пассажирского самолета под Москвой: видео пассажира
Людей отвели на 300 метров от места инцидента. Там работают аж 20 бригад "скорой" и два вертолета. Сейчас известно: у большинства из пострадавших диагностировали ушибы, у одного мужчины – перелом руки, у двоих детей – сотрясение мозга.
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