Двигатель сразу работал с перебоями: видео жесткой посадки пассажирского самолета в России

Под Москвой аварийно сел пассажирский самолет, который летел в оккупированный Крым. В авиакомпании "Уральские авиалинии", которой он принадлежит, причиной называют стаю птиц, попавшую в двигатели авиалайнера. В сети обнародовали видео жесткой посадки самолета.

Во время нее пострадали, по меньшей мере, 23 человека, среди них – дети. Сейчас все люди – в поле. На месте работают экстренные службы. Спасатели потушили небольшое возгорание, медики осматривают пострадавших.

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Жесткая посадка пассажирского самолета под Москвой: видео пассажира

Людей отвели на 300 метров от места инцидента. Там работают аж 20 бригад "скорой" и два вертолета. Сейчас известно: у большинства из пострадавших диагностировали ушибы, у одного мужчины – перелом руки, у двоих детей – сотрясение мозга.