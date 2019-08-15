Двигун відразу працював з перебоями: відео жорсткої посадки пасажирського літака в Росії

Під Москвою аварійно сів пасажирський літак, що летів в окупований Крим. В авіакомпанії "Уральські авіалінії", якій він належить, причиною називають зграю птахів, що потрапила у двигуни авіалайнера. У мережі оприлюднили відео жорсткої посадки літака.

Під час неї постраждали, щонайменше, 23 людини, серед них – діти. Наразі всі люди – у полі. На місці працюють екстрені служби. Рятувальники погасили невелике займання, медики оглядають потерпілих.

Основне: Пасажирський літак, що летів у Крим, аварійно сів у полі під Москвою – фото, відео

Жорстка посадка пасажирського літака під Москвою: відео пасажира

Людей відвели за 300 метрів від місця інциденту. Там працюють аж 20 бригад "швидкої" і два гвинтокрили. Наразі відомо: у більшості з постраждалих діагностували забої, в одного чоловіка – перелом руки, у двох дітей – струс мозку.