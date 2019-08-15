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      Авария самолета в Подмосковье: в двигатели судна влетела стая птиц – видео

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      Самолет, который аварийно сел в Подмосковье
      Самолет, который аварийно сел в Подмосковье / Фото из соцсетей

      Предварительной причиной аварии российского пассажирского самолета А321 является попадание в его двигатели стаи птиц. В сети появилось видео, снятое одним из пассажиров, на котором виден этот момент.

      Самолет столкнулся с птицами фактически сразу после взлета. Далее А321 еще пролетел 12 километров, после чего экстренно сел в поле вблизи деревни Рыбаки Раменского района Подмосковья.

      Основное: Пассажирский самолет, который летел в Крым, аварийно сел в поле под Москвой – фото, видео

      Двигатели у авиасудна начали отказывать, а во время посадки один вообще загорелся и улетел.

      В сети обнародовали момент попадания птиц в двигатели самолета: видео

      Чудом никто не погиб, однако, по меньшей мере, 23 человека пострадали, среди них – 9 детей. В сети появился список пострадавших во время инцидента людей. На месте работают 20 бригад "скорых" и 2 вертолета.

      Смотрите также: Двигатель сразу работал с перебоями: видео жесткой посадки пассажирского самолета в России

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      Теги: Авария самолета в Подмосковье Постраждалі Новости России Аварии и ДТП
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