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      Аварія літака в Підмосков'ї: у двигуни судна влетіла зграя птахів – відео

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      Літа, що аварійно сів у Підмосков'ї
      Літа, що аварійно сів у Підмосков'ї / Фото із соцмереж

      Попередньою причиною аварії російського пасажирського літака А321 є потрапляння у його двигуни зграї птахів. У мережі з'явилось відео, зняте одним із пасажирів, на якому видно цей момент.

      Літак зіткнувся із птахами фактично відразу після зльоту. Далі А321 ще пролетів 12 кілометрів після чого екстрено сів у полі поблизу села Рибаки Раменського району Підмосков'я.

      Основне: Пасажирський літак, що летів у Крим, аварійно сів у полі під Москвою – фото, відео

      Двигуни в авіасудна почали відмовляти, а під час посадки один взагалі загорівся і відлетів. 

      У мережі оприлюднили момент потрапляння птахів у двигуни літака: відео

      Дивом ніхто не загинув, проте, щонайменше, 23 людини постраждали, серед них – 9 дітей. У мережі з'явився список постраждалих під час інциденту людей. На місці працюють 20 бригад "швидких" і 2 гвинтокрили.

      Дивіться також: Двигун відразу працював з перебоями: відео жорсткої посадки пасажирського літака в Росії

      blog_ava
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      Теги: Аварії та ДТП Новини Росії Постраждалі Аварія літака у Підмосков’ї
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