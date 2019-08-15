Аварія літака в Підмосков'ї: у двигуни судна влетіла зграя птахів – відео

Попередньою причиною аварії російського пасажирського літака А321 є потрапляння у його двигуни зграї птахів. У мережі з'явилось відео, зняте одним із пасажирів, на якому видно цей момент.

Літак зіткнувся із птахами фактично відразу після зльоту. Далі А321 ще пролетів 12 кілометрів після чого екстрено сів у полі поблизу села Рибаки Раменського району Підмосков'я.

Основне: Пасажирський літак, що летів у Крим, аварійно сів у полі під Москвою – фото, відео

Двигуни в авіасудна почали відмовляти, а під час посадки один взагалі загорівся і відлетів.

У мережі оприлюднили момент потрапляння птахів у двигуни літака: відео

Дивом ніхто не загинув, проте, щонайменше, 23 людини постраждали, серед них – 9 дітей. У мережі з'явився список постраждалих під час інциденту людей. На місці працюють 20 бригад "швидких" і 2 гвинтокрили.

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