В российском аэропорту "Внуково" экстренно сел пассажирский самолет: что известно

В московском аэропорту "Внуково" 14 мая экстренно сел самолет с 109 пассажирами на борту. Посадку пилоты борта решил осуществить из-за проблем с шасси.

Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Utair должен был выполнять рейс из Москвы в Милан. Однако из-за проблем со стойкой шасси, которую невозможно было убрать, уже в небе экипаж решил сажать авиасудно. Об этом сообщает ТАСС.

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Перед посадкой лайнер некоторое время кружил над аэродромом, сбрасывая топливо.



В России экстренно сел пассажирский самолет

Отметим, что в РФ после смертельной авиакатастрофы в аэропорту "Шереметьево" все чаще отменяют вылеты самолетов российского производства Superjet. Так, за первые сутки после трагедии по меньшей мере 11 рейсов, которые должны были выполнять такие авиалайнеры, отменили.

На этот раз трудности возникли с самолетом американского производства.

Что известно об авиакатастрофе в "Шереметьево"?

Вечером, 5 мая, в московском аэропорту "Шереметьево" аварийно сел пассажирский самолет, выполнявший рейс в Мурманск. Во время посадки у лайнера загорелся хвост. Специалисты отмечают: произошло это потому, что самолет не успел сбросить топливо перед жесткой посадкой.



Основной причиной того, что многим людям в хвостовом отсеке не удалось спастись считают попытки пассажиров бизнес-класса достать из багажных полок ручную кладь. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек, из них – двое детей. Еще 9 человек пострадали. Сейчас основной версией трагедии является ошибка пилотов.

Больше о катастрофе самолета в аэропорту "Шереметьево" в видео: