16:18
8 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: НАТО уже в России. Ответка Дудю от "Россия 24"
      Вєсті Кремля
      22:58, 7 мая
      Вести.UA: Судьба Луценко в команде Зеленского. Почему Шуфрич поехал в Крым
      Вєсті.UA
      19:27, 7 мая
      Страсти вокруг скандальных ТЭЦ Дубневичей: новые детали от журналистов
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      После авиакатастрофы в РФ отменили вылет еще 3 Superjet из-за неисправности

      41 Читати новину українською
      За сутки в РФ из-за неисправности отменили вылет еще 3 Superjet
      За сутки в РФ из-за неисправности отменили вылет еще 3 Superjet / Фото из открытых источников

      В течение суток с вечера 7 мая до первой половины дня 8 мая в Российской Федерации отменили сразу три рейсы самолетов серии Sukhoi Superjet 100. Лайнер этой серии 5 мая совершил аварийную посадку, в результате чего погиб 41 человек.

      Вылет самолета SSJ из Ростова-на-Дону в Москву в 05:40 8 мая отменили из-за технической неисправности, пассажиров уже отправили другими рейсами, сообщает телеканал "Дождь".

      Читайте также: Авиакатастрофа пассажирского самолета в "Шереметьево": что известно о трагедии

      С чем связана неисправность самолетов до сих пор неизвестно.

      Кроме того, утром 8 мая был отменен рейс "Аэрофлота" SSJ-100 из "Шереметьево" в Минск, причиной в авиакомпании назвали "замену воздушного судна по техпричине".

      В течение последнего года в России возникло по меньшей мере 8 неприятных ситуаций с самолетом Sukhoi Superjet 100.

      Также поздно вечером 7 мая из аэропорта не смог вылететь в Ригу еще один Sukhoi Superjet 100. По одним данным, пассажиры сообщили о запахе гари и запаниковали, а по другим – к лайнеру отправили пожарную машину службы "Шереметьево". Позже пассажиров отправили другим самолетом Superjet.

      Что известно об авиакатастрофе в "Шереметьево"?Вечером 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" аварийно сел пассажирский самолет, следовавший в Мурманск. Во время посадки в самолета загорелся хвост. На борту находились 78 пассажиров, из которых 41 погиб (среди погибших – 2 детей). 9 пострадавших находятся в больницах Москвы. Среди них есть украинка. Двое – в тяжелом состоянии в реанимации.

      Главной причиной того, что многим людям в хвосте не удалось спастись, считают попытки некоторых пассажиров достать с багажных полок свои вещи. А главной версией самой трагедии сейчас является ошибка пилотов.

      Смотрите видео о крушении самолета в еаропорту "Шереметьево":

       

      blog_ava
      Green Card-2020: известны результаты визовой лотереи США, но сайт не работает
      сегодня
      6001
      Теги: Новости России Москва Авиакатастрофа в Шереметьево Жертвы Транспорт
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Елена Танасевич возглавила Антикоррупционный суд: что известно о ее недвижимости
      сегодня , 15:37 Елена Танасевич возглавила Антикоррупционный суд: что известно о ее недвижимости
      95
      Паника в дыму, – как проходила эвакуация людей из горящего самолета в Москве
      сегодня , 15:01 Паника в дыму, – как проходила эвакуация людей из горящего самолета в Москве
      Юрій Бутусов 990
      Почему депутаты оттягивают инаугурацию Зеленского
      сегодня , 14:08 Почему депутаты оттягивают инаугурацию Зеленского
      Олексій Мінаков 538
      Преса під пресом – з чим пов'язані "пожежні" ротації у Нацраді з питань теле- і радіомовлення
      сегодня , 12:07 Преса під пресом – з чим пов'язані "пожежні" ротації у Нацраді з питань теле- і радіомовлення
      Наталя Ромашова 834
      Переход ВСУ на стандарты НАТО: комментарии офицеров из Великобритании и Украины
      сегодня , 08:40 Переход ВСУ на стандарты НАТО: комментарии офицеров из Великобритании и Украины
      Антон Голобородько 472
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      2012-й запомнился миру большим количеством раздутых скандалов
       4 января 2013 , 19:09 0
      Россия во всей красе: чиновники устроили себе VIP-Пасху в церкви – фото
       4 мая , 11:34
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук