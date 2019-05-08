После авиакатастрофы в РФ отменили вылет еще 3 Superjet из-за неисправности

В течение суток с вечера 7 мая до первой половины дня 8 мая в Российской Федерации отменили сразу три рейсы самолетов серии Sukhoi Superjet 100. Лайнер этой серии 5 мая совершил аварийную посадку, в результате чего погиб 41 человек.

Вылет самолета SSJ из Ростова-на-Дону в Москву в 05:40 8 мая отменили из-за технической неисправности, пассажиров уже отправили другими рейсами, сообщает телеканал "Дождь".

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С чем связана неисправность самолетов до сих пор неизвестно.

Кроме того, утром 8 мая был отменен рейс "Аэрофлота" SSJ-100 из "Шереметьево" в Минск, причиной в авиакомпании назвали "замену воздушного судна по техпричине".

В течение последнего года в России возникло по меньшей мере 8 неприятных ситуаций с самолетом Sukhoi Superjet 100.

Также поздно вечером 7 мая из аэропорта не смог вылететь в Ригу еще один Sukhoi Superjet 100. По одним данным, пассажиры сообщили о запахе гари и запаниковали, а по другим – к лайнеру отправили пожарную машину службы "Шереметьево". Позже пассажиров отправили другим самолетом Superjet.

Что известно об авиакатастрофе в "Шереметьево"?Вечером 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" аварийно сел пассажирский самолет, следовавший в Мурманск. Во время посадки в самолета загорелся хвост. На борту находились 78 пассажиров, из которых 41 погиб (среди погибших – 2 детей). 9 пострадавших находятся в больницах Москвы. Среди них есть украинка. Двое – в тяжелом состоянии в реанимации.



Главной причиной того, что многим людям в хвосте не удалось спастись, считают попытки некоторых пассажиров достать с багажных полок свои вещи. А главной версией самой трагедии сейчас является ошибка пилотов.

Смотрите видео о крушении самолета в еаропорту "Шереметьево":