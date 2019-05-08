Після авіакатастрофи у РФ скасували виліт ще 3 Superjet через несправність

Протягом доби з вечора 7 травня до першої половини дня 8 травня у Російській Федерації скасували відразу три рейси літаків серії Sukhoi Superjet 100. Лайнер цієї серії 5 травня здійснив аварійну посадку, унаслідок чого загинула 41 людина.

Виліт літака SSJ з Ростова-на-Дону до Москви о 05:40 8 травня скасували через технічну несправність, пасажирів вже відправили іншими рейсами, повідомляє телеканал "Дождь".

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З чим пов'язана несправність літаків досі невдомо.

Окрім того, вранці 8 травня було скасовано рейс "Аерофлоту" SSJ-100 з "Шереметьєва" до Мінська, причиною в авіакомпанії назвали "заміну повітряного судна з техпричини".

Протягом останнього року у Росії виникло щонайменше 8 неприємних ситуацій із літаком Sukhoi Superjet 100.

Також пізно ввечері 7 травня з аеропорту не зміг вилетіти до Риги ще один Sukhoi Superjet 100. За одними даними, пасажири повідомили про запах гару і запанікували, а за іншими – до лайнера відправили пожежну машину служби "Шереметьєва". Пзніше пасажирів відправили іншим літаком Superjet.

Що відомо про авіакатастрофу в "Шереметьєво"?Ввечері 5 травня в московському аеропорту "Шереметьєво" аварійно сів пасажирський літак, який прямував до Мурманська. Під час посадки в авіасудна загорівся хвіст. На борту перебували 78 пасажирів, з яких 41 загинув (серед загиблих – 2 дітей). 9 потерпілих перебувають у лікарнях Москви. Серед них є українка. Двоє людей – у важкому стані в реанімації.



Головною причиною того, що багатьом людям у хвості не вдалося врятуватися, вважають спроби деяких пасажирів дістати з багажних полиць свої речі. А головною версією самої трагедії наразі є помилка пілотів.

Дивіться відео про катастрофу літака в еаропорту "Шереметьєво":