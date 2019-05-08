16:15
8 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: НАТО вже в Росії. Відповідь Дудю від "Россия 24"
      Вєсті Кремля
      22:56, 7 травня
      Вєсті.UA: Доля Луценка в команді Зеленського. Чого Шуфрич поїхав у Крим
      Вєсті.UA
      19:13, 7 травня
      Пристрасті навколо скандальних ТЕЦ Дубневичів: нові деталі від журналістів
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Після авіакатастрофи у РФ скасували виліт ще 3 Superjet через несправність

      303 Читать новость на русском
      За добу у РФ через несправність скасували виліт ще 3 Superjet
      За добу у РФ через несправність скасували виліт ще 3 Superjet / Фото з відкритих джерел

      Протягом доби з вечора 7 травня до першої половини дня 8 травня у Російській Федерації скасували відразу три рейси літаків серії Sukhoi Superjet 100. Лайнер цієї серії 5 травня здійснив аварійну посадку, унаслідок чого загинула 41 людина.

      Виліт літака SSJ з Ростова-на-Дону до Москви о 05:40 8 травня скасували через технічну несправність, пасажирів вже відправили іншими рейсами, повідомляє телеканал "Дождь".

      Читайте також: Авіакатастрофа пасажирського літака в "Шереметьєво": що відомо про трагедію

      З чим пов'язана несправність літаків досі невдомо.

      Окрім того, вранці 8 травня було скасовано рейс "Аерофлоту" SSJ-100 з "Шереметьєва" до Мінська, причиною в авіакомпанії назвали "заміну повітряного судна з техпричини".

      Протягом останнього року у Росії виникло щонайменше 8 неприємних ситуацій із літаком Sukhoi Superjet 100.

      Також пізно ввечері 7 травня з аеропорту не зміг вилетіти до Риги ще один Sukhoi Superjet 100. За одними даними, пасажири повідомили про запах гару і запанікували, а за іншими – до лайнера відправили пожежну машину служби "Шереметьєва". Пзніше пасажирів відправили іншим літаком Superjet.

      Що відомо про авіакатастрофу в "Шереметьєво"?Ввечері 5 травня в московському аеропорту "Шереметьєво" аварійно сів пасажирський літак, який прямував до Мурманська. Під час посадки в авіасудна загорівся хвіст. На борту перебували 78 пасажирів, з яких 41 загинув (серед загиблих – 2 дітей). 9 потерпілих перебувають у лікарнях Москви. Серед них є українка. Двоє людей – у важкому стані в реанімації.

      Головною причиною того, що багатьом людям у хвості не вдалося врятуватися, вважають спроби деяких пасажирів дістати з багажних полиць свої речі. А головною версією самої трагедії наразі є помилка пілотів.

      Дивіться відео про катастрофу літака в еаропорту "Шереметьєво":

       

      blog_ava
      Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
      сьогодні
      20776
      Теги: Новини Росії Жертви Авіакатастрофа в Шереметьєво Москва Транспорт
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олена Танасевич очолила Антикорупційний суд: що відомо про її нерухомість
      сьогодні , 15:31 Олена Танасевич очолила Антикорупційний суд: що відомо про її нерухомість
      1061
      Паника в дыму, – как проходила эвакуация людей из горящего самолета в Москве
      сьогодні , 15:01 Паника в дыму, – как проходила эвакуация людей из горящего самолета в Москве
      Юрій Бутусов 972
      Чому депутати відтягують інавгурацію Зеленського
      сьогодні , 13:55 Чому депутати відтягують інавгурацію Зеленського
      Олексій Мінаков 1225
      Преса під пресом – з чим пов'язані "пожежні" ротації у Нацраді з питань теле- і радіомовлення
      сьогодні , 12:07 Преса під пресом – з чим пов'язані "пожежні" ротації у Нацраді з питань теле- і радіомовлення
      Наталя Ромашова 830
      Перехід ЗСУ на стандарти НАТО: коментарі офіцерів з Великої Британії та України
      сьогодні , 08:40 Перехід ЗСУ на стандарти НАТО: коментарі офіцерів з Великої Британії та України
      Антон Голобородько 3025
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук