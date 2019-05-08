Люди усміхалися, думали, що все гаразд – пасажир SU1492 про посадку в "Шереметьєво"

Пасажири, яким вдалося вижити під час пожежі літака Superjet100 в аеропорту "Шереметьєво" розповіли про перші хвилини після приземлення борту на землю.

За їх словами, у перші хвилини, коли літак вже наближався до землі, паніки серед людей не було взагалі. Всі навколо вважали, що найгірше – позаду. Відео, на якому очевидці трагедії розповідають про пережите, опублікували у Telegram-каналі Mash.

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Паніки не було взагалі, люди вірили, що найгірше вже позаду. Почали усміхатися, хтось вже аплодувати приготувався. Було відчуття, що ми вже успішно сіли,

– розповідають вони.

Після першого дотику до землі ситуація миттєво змінилася.

"Фатальним став розворот літака. Хвіст спалахнув, а від повороту паливо почало закидати на салон. В один момент я дивлюсь – все гаразд. В інший – все огорнуто чорним димом", – додає один із пасажирів злополучного рейсу.

За словами очевидців, причиною трагедії не є помилка пілота, а є комплексна помилка всієї системи російської авіації.

"Нам маски не видали, багажні відділення відкрили, а маски не видали. Речі падали, завалювали прохід. Ніхто в них не копирсався, звісно, але це заважало вийти", – додали пасажири.

Пасажири SU1492 про приземлення рейсу в "Шереметьєво": відео

Що відомо про авіакатастрофу в "Шереметьєво"?Ввечері 5 травня в московському аеропорту "Шереметьєво" аварійно сів пасажирський літак, який виконував рейс до Мурманська. Під час посадки у лайнера зайнявся хвіст. На його борту перебували 78 пасажирів. Загинула 41 людина, серед загиблих – 2 дітей. Основною причиною того, що багатьом людям у хвостовому відсіку не вдалося врятуватися вважають спроби деяких пасажирів дістати з багажних полиць свої речі.



Відомо також, що 9 потерпілих наразі перебувають у трьох різних лікарнях Москви. Серед них є українка. Двоє людей – у важкому стані в реанімації.



Поки основною версією трагедії є помилка пілотів.

Більше про смертельну пожежу пасажирського літака в "Шереметьєво" дивіться у відео: