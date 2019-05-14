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      В російському аеропорту "Внуково" екстрено сів пасажирський літак: що відомо

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      Пасажирський літак екстрено сів в аеропорту Москви
      Пасажирський літак екстрено сів в аеропорту Москви / РИА Новости

      В московському аеропорту "Внуково" 14 травня екстрено сів літак із 109 пасажирами на борту. Посадку керівники борту вирішив здійснити через проблему із шасі.

      Пасажирський Boeing 737-800 авіакомпанії Utair мав виконувати рейс із Москви до Мілана. Проте через проблему зі стійкою шасі, яку неможливо було прибрати, вже в небі екіпаж вирішив садити авіасудно. Про це інформує ТАСС.

      Читайте також: Літак з пасажирами сів без одних шасі у М’янмі: фото і відео

      Перед посадкою лайнер деякий час кружляв над летовищем, скидаючи паливо.

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      В Росії екстрено сів пасажирський літак

      На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

      Зазначимо, що у РФ після смертельної авіакатастрофи в аеропорту "Шереметьєво" все частіше скасовують вильоти літаків російського виробництва Superjet. Так, за першу добу після трагедії щонайменше 11 рейсів, які мали виконувати такі авіалайнери, скасували.

      Цього ж разу труднощі виникли із літаком американського виробництва.

      Що відомо про авіакатастрофу у "Шереметьєво"?Ввечері, 5 травня, у московському аеропорту "Шереметьєво" аварійно сів пасажирський літак, який виконував рейс до Мурманська. Під час посадки у лайнера зайнявся хвіст. Фахівці наголошують: сталося це тому, що літак не встиг скинути паливо перед жорсткою посадкою.
      Основна версія, чому багатьом людям у хвостовому відсіку не вдалося врятуватися, – спроби пасажирів бізнес-класу дістати з багажних полиць ручну поклажу – не підтвердилась. Люди задихнулись чадним газом, не встигнувши навіть відстібнути паски безпеки. Внаслідок авіакатастрофи загинула 41 людина, з них – двоє дітей. Ще 9 осіб постраждали. Наразі основною версією трагедії є помилка пілотів.

      Більше про катастрофу літака в аеропорту "Шереметьєво" у відео:

       

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      Теги: авіація Новини Росії
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