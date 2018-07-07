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В немецком музее выставили на показ часть мозга Эйнштейна

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В немецком музее выставили на показ часть мозга Эйнштейна
В немецком музее выставили на показ часть мозга Эйнштейна / Фото из открытых источников

В немецком городе Мюнстер в музее естествознания проходит выставка мозга под названием "Мозг – интеллект, сознание, чувства". На выставке представлены более 750 экспонатов.

Как сообщает DW, часть экспонатов являются интерактивными, иллюстрирующими анатомическую многогранность и функциональную эффективность сложного органа. Одних только образцов мозга, как животных, так и человека, здесь представлено более 70.

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Самым ценным экспонатом являются две тончайших среза мозга Альберта Эйнштейна.

После смерти лауреата Нобелевской премии американский патологоанатом Томас Харви сохранил мозг Эйнштейна, разрезав его на много блоков, с целью объяснить феномен гениальности. Срезы на выставку в Мюнстер были привезены из музея медицинской истории Мюттера (Филадельфия, США).

Выставка в музее естествознания в Мюнстере будет работать до 27 октября 2019 года.

Теги: наука
Источник: 24 Канал
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