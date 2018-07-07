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У німецькому музеї виставили на показ частину мозку Ейнштейна

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У німецькому музеї виставили на показ частину мозку Ейнштейна
У німецькому музеї виставили на показ частину мозку Ейнштейна / Фото з відкритих джерел

У німецькому місті Мюнстер у Музеї природознавства діє виставка мізків під назвою "Мозок – інтелект, свідомість, почуття". На виставці представлені понад 750 експонатів.

Як повідомляє DW, частина експонатів є інтерактивними, ілюструють анатомічну багатогранність і функціональну ефективність складного органу. Самих лише зразків мозку, як тварин, так і людини, тут представлено понад 70.

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Найціннішим експонатом є два найтонші зрізи мозку Альберта Ейнштейна.

Після смерті лауреата Нобелівської премії американський патологоанатом Томас Харві зберіг мозок Ейнштейна, розрізавши його на багато блоків, з метою пояснити феномен геніальності. Зрізи на виставку в Мюнстер були привезені з Музею медичної історії Мюттера (Філадельфія, США).

Виставка у Музеї природознавства у Мюнстері працюватиме до 27 жовтня 2019 року.

Теги: наука
Джерело: 24 Канал
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