В немецком зоопарке планируют скормить одних животных другим из-за кризиса

Зоопарки во многих странах оказались в трудных условиях из-за пандемии COVID-19 и отсутствия посетителей. Руководитель одного из зоопарков в северной Германии Верена Каспари сообщила, что они рассматривают один из методов, как справиться с тяжелой ситуацией, – некоторых животных скормят другим.

Верена Каспари заверила, что такой способ они используют уже в крайней ситуации, сообщает Die Welt. Однако даже он не решит всех финансовых проблем зоопарка.

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"Мы составили список животных, которых нам придется убить первыми", – сказала женщина.

Если до этого дойдет, то придется усыпить животных, а не заставлять их голодать. В худшем случае нам придется кормить одних животных другими,

– добавила Каспари.

Руководитель уже подсчитала, что только за весну ее зоопарк потеряет более 190 тысяч долларов. А денежной помощи от чрезвычайного фонда зоопарк не получает. Именно поэтому немецкие зоопарки сейчас вынуждены просить помощи у неравнодушных граждан. Также просят правительство, чтобы для них выделили 100 миллионов евро финансовой поддержки.

Работники объяснили, что они не могут прекратить работу или сократить расходы, ведь животные все равно нуждаются в уходе и еде.



Бизнес во время карантина / Инфографика 24 канала