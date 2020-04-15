У німецькому зоопарку планують згодувати одних тварин іншим через кризу

Зоопарки в багатьох країнах опинилися в скрутних умовах через пандемію COVID-19 і відсутність відвідувачів. Керівниця одного з зоопарків у північній Німеччині Верена Каспарі повідомила, що вони розглядають один з методів, як впоратись із важкою ситуацією – деяких тварин згодувати іншим.

Верена Каспарі запевнила, що такий спосіб вони використають вже у крайній ситуації, повідомляє Die Welt. Однак навіть він не вирішить усіх фінансових проблем зоопарку.

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"Ми склали список тварин, яких нам доведеться вбити першими", – сказала жінка.

Якщо до цього дійде, то доведеться усипити тварин, а не змушувати їх голодувати. У найгіршому випадку нам доведеться годувати одних тварин іншими,

– додала Каспарі.

Керівниця вже підрахувала, що лише за весну її зоопарк втратить понад 190 тисяч доларів. А грошової допомоги від надзвичайного фонду зоопарк не отримує. Саме тому німецькі зоопарки зараз вимушені просити допомогу у небайдужих громадян. також просять уряд, щоб для них виділили 100 мільйонів євро фінансової підтримки.

Працівники пояснили, що вони не можуть припинити роботу чи скоротити витрати, адже тварини все одно потребують догляду та їжі.



Бізнес під час карантину / Інфографіка 24 каналу