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В авиакатастрофе в Непале погибли 38 человек: откуда были пассажиры

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Авиакатастрофа в Непале
Авиакатастрофа в Непале / airlive.net

В результате катастрофы пассажирского лайнера в Непале 12 марта погибли 38 человек, 23 человека пострадали, десять еще ищут.

Об этом сообщила полиция Непала, пишет Airlive.net.

Как известно, утром 12 марта в столице Непала Катманду при посадке в аэропорту разбился пассажирский самолет, который летел из столицы Бангладеш Дакки. На борту рейса BS211 авиакомпании US-Bangla Airlines находился 71 человек, четверо из которых – экипаж.

Представитель US-Bangla Airlines назвал национальность 67 пассажиров, находившихся на борту: 32 – с Бангладеш, 33 – из Непала, 1 – из Китая и 1 – с Мальдивских островов.

Авиакатастрофа в Непале
Авиакатастрофа в Непале: на борту были пассажиры из Бангладеш, Непала, Китая и Мальдивских островов (фото: @IsarojB)

Пострадавших уже доставили в больницу. Рейсы из аэропорта Катманду отменили после катастрофы.

Теги: Жертвы авиация Катастрофа
Источник: 24 Канал
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