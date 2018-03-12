В авіакатастрофі в Непалі загинуло 38 людей: звідки були пасажири

Внаслідок катастрофи пасажирського лайнера в Непалі 12 березня загинуло 38 людей, 23 людини постраждали, десятьох ще розшукують.

Про це повідомила поліція Непалу, пише Airlive.net.

Як відомо, зранку 12 березня в столиці Непалу Катманду при посадці в аеропорту розбився пасажирський літак, який летів зі столиці Бангладеш Дакки. На борту рейсу BS211 авіакомпанії US-Bangla Airlines перебувала 71 людина, четверо з яких – екіпаж.

Представник US-Bangla Airlines назвав національність 67 пасажирів, які перебували на борту: 32 – з Бангладеш, 33 – з Непалу, 1 – з Китаю та 1 – з Мальдівських островів.



Авіакатастрофа в Непалі: на борту були пасажири з Бангладеш, Непалу, Китаю та Мальдівських островів (фото: @IsarojB)

Постраждалих уже доставили до лікарні. Рейси з аеропорту Катманду скасували після катастрофи.