У Непалі розбився пасажирський літак при заході на посадку: фото та відео
У столиці Непалу Катманду при посадці в аеропорту розбився пасажирський літак. Точних даних про кількість загиблих поки немає.
Зазначається, що літак Fokker F28 (за іншою версією Bombardier Dash 8 Q400) летів зі столиці Бангладеш Дакки. На його борту могло бути близько 70 осіб. Він належав компанії US-Bangla Airlines.
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Літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги та футбольне поле.
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Джерело: 24 Канал
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