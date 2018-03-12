У неділю, 11 березня, у Нью-Йорку вертоліт упав у річку Іст-Рівер, загинули щонайменше двоє людей.

Про це пише Fox News.

Також, за словами представника мерії Нью-Йорка Еріка Філліпса, принаймні, одного чоловіка врятували з води.

На відео, яке відзняв очевидець, видно, як червоний вертоліт швидко тоне, а потім перекидається.

У Нью-Йорку розбився вертоліт (відео):

За даними New York Post, це був туристичний вертоліт. Він належав місцевому туроператору Fly Liberty Charters.