У Нью-Йорку розбився вертоліт: відео
У неділю, 11 березня, у Нью-Йорку вертоліт упав у річку Іст-Рівер, загинули щонайменше двоє людей.
Про це пише Fox News.
Також, за словами представника мерії Нью-Йорка Еріка Філліпса, принаймні, одного чоловіка врятували з води.
На відео, яке відзняв очевидець, видно, як червоний вертоліт швидко тоне, а потім перекидається.
У Нью-Йорку розбився вертоліт (відео):
За даними New York Post, це був туристичний вертоліт. Він належав місцевому туроператору Fly Liberty Charters.
Джерело: 24 Канал
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