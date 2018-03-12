В воскресенье, 11 марта, в Нью-Йорке вертолет упал в реку Ист-Ривер, погибли по меньшей мере два человека.

Об этом пишет Fox News.

Также, по словам представителя мэрии Нью-Йорка Эрика Филлипса, по крайней мере, одного человека спасли из воды.

На видео, которое снял очевидец, видно, как красный вертолет быстро тонет, а затем опрокидывается.

В Нью-Йорке разбился вертолет (видео):

По данным New York Post, это был туристический вертолет. Он принадлежал местному туроператору Fly Liberty Charters.