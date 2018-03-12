В Нью-Йорке разбился вертолет: видео
В воскресенье, 11 марта, в Нью-Йорке вертолет упал в реку Ист-Ривер, погибли по меньшей мере два человека.
Об этом пишет Fox News.
Также, по словам представителя мэрии Нью-Йорка Эрика Филлипса, по крайней мере, одного человека спасли из воды.
На видео, которое снял очевидец, видно, как красный вертолет быстро тонет, а затем опрокидывается.
В Нью-Йорке разбился вертолет (видео):
По данным New York Post, это был туристический вертолет. Он принадлежал местному туроператору Fly Liberty Charters.
Источник: 24 Канал
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