В Непале разбился пассажирский самолет при заходе на посадку: фото и видео
В столице Непала Катманду при посадке в аэропорту разбился пассажирский самолет. Точных данных о количестве погибших пока нет.
Отмечается, что самолет Fokker F28 (по другой версии Bombardier Dash 8 Q400) летел из столицы Бангладеш Дакки. На его борту могло быть около 70 человек. Он принадлежал компании US-Bangla Airlines.
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Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы на футбольное поле.
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Источник: 24 Канал
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