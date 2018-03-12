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В Непале разбился пассажирский самолет при заходе на посадку: фото и видео

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Авиакатастрофа в Непале
Авиакатастрофа в Непале / Фото из соцсетей

В столице Непала Катманду при посадке в аэропорту разбился пассажирский самолет. Точных данных о количестве погибших пока нет.

Отмечается, что самолет Fokker F28 (по другой версии Bombardier Dash 8 Q400) летел из столицы Бангладеш Дакки. На его борту могло быть около 70 человек. Он принадлежал компании US-Bangla Airlines.

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Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы на футбольное поле.

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Теги: Жертвы авиация
Источник: 24 Канал
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