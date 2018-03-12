Авиакатастрофа турецкого самолета в Иране: стали известны первые подробности
В горах Ирана на западе страны потерпел крушение частный самолет, который летел из Объединенных Арабских Эмиратов в Турцию. Все 11 пассажиров, которые были на его борту, погибли.
Об этом пишет местное издание ISNA.
Отмечается, что самолет разбился, влетев в вершину одной из гор. Предварительной причиной аварии турецкого самолета в Иране стало возгорание двигателя.
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Спасатели пока не добрались до места катастрофы на горе
Доступ спасателей к месту катастрофы затруднен из-за рек, которые перекрывают путь.
Источник: 24 Канал
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