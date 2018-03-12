Авиакатастрофа турецкого самолета в Иране: стали известны первые подробности

В горах Ирана на западе страны потерпел крушение частный самолет, который летел из Объединенных Арабских Эмиратов в Турцию. Все 11 пассажиров, которые были на его борту, погибли.

Об этом пишет местное издание ISNA. Отмечается, что самолет разбился, влетев в вершину одной из гор. Предварительной причиной аварии турецкого самолета в Иране стало возгорание двигателя. Читайте также: В Нью-Йорке разбился вертолет: видео Спасатели пока не добрались до места катастрофы на горе Доступ спасателей к месту катастрофы затруднен из-за рек, которые перекрывают путь.