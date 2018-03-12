Авіакатастрофа турецького літака у Ірані: стали відомі перші подробиці

У горах Ірану на заході країни зазнав катастрофи приватний літак, який летів із Об’єднаних Арабських Еміратів до Туреччини. Всі 11 пасажирів, які були на його борту, загинули.

Про це пише місцеве видання ISNA.

Зазначається, що літак розбився, влетівши у верхів’я однієї з гір. Попередньою причиною аварії турецького літака в Ірані став спалах двигуна.

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рятувальники поки не добралися до місця катастрофи на горі

Доступ рятувальників до місця катастрофи ускладнений через річки, які перекривають шлях.