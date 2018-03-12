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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Авіакатастрофа турецького літака у Ірані: стали відомі перші подробиці

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Bombardier CL 600 розбився в Ірані
Bombardier CL 600 розбився в Ірані

У горах Ірану на заході країни зазнав катастрофи приватний літак, який летів із Об’єднаних Арабських Еміратів до Туреччини. Всі 11 пасажирів, які були на його борту, загинули.

Про це пише місцеве видання ISNA.

Зазначається, що літак розбився, влетівши у верхів’я однієї з гір. Попередньою причиною аварії турецького літака в Ірані став спалах двигуна.

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рятувальники поки не добралися до місця катастрофи на горі

Доступ рятувальників до місця катастрофи ускладнений через річки, які перекривають шлях.

Теги: авіація Іран Жертви
Джерело: 24 Канал
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