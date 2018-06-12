В Нидерландах антиисламская партия объявила провокационный конкурс
Нидерландская ультраправая "Партия свободы" проведет конкурс на лучшую карикатуру на мусульманского пророка Мухаммеда.
Об этом сообщает Reuters.
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Сообщается, что план проведения конкурса одобрило Агентство противодействия терроризму Нидерландов. Конкурс ультраправые политики планируют провести в офисе парламента Нидерландов, который надежно охраняют.
Источник: 24 Канал
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