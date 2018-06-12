В Нидерландах антиисламская партия объявила провокационный конкурс

Сообщается, что план проведения конкурса одобрило Агентство противодействия терроризму Нидерландов. Конкурс ультраправые политики планируют провести в офисе парламента Нидерландов, который надежно охраняют.

Об этом сообщает Reuters.

Нидерландская ультраправая "Партия свободы" проведет конкурс на лучшую карикатуру на мусульманского пророка Мухаммеда.

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter