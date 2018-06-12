У Нідерландах антиісламська партія оголосила провокативний конкурс
Нідерландська ультраправа "Партія свободи" проведе конкурс на кращу карикатуру на мусульманського пророка Мухаммеда.
Про це повідомляє Reuters.
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Повідомляється, що план проведення конкурсу схвалило Агентство протидії тероризму Нідерландів. Конкурс ультраправі політики планують провести в офісі парламенту Нідерландів, який надійно охороняють.
Джерело: 24 Канал
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