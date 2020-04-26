В Нидерландах коронавирусом заболели норки: кто инфицировал животных

Вспышки COVID-19 зафиксировали на двух норковых фермах в Нидерландах. Это первый случай заражения животных коронавирусом в стране.

Фермы расположены в провинции Брабант на юге страны. Там зафиксировано наибольшее количество случаев коронавируса. Об этом сообщают DutchNews.

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По предварительной информации, у норок сначала появились проблемы с дыханием. Впоследствии животных решили проверить на коронавирус, тестирование было положительным. Вероятно, что норки заразились от работников фермы, инфицированных COVID-19.

В Министерстве сельского хозяйства Нидерландов считают, что вряд ли норки заразят вирусом других животных или людей. Однако местным жителям советуют не подходить ближе, чем на 100 метров.

Интересно! По информации ВОЗ, пока не было зафиксировано ни одного случая передачи коронавируса от животного к человеку. От человека к животному – несколько случаев.

По состоянию на 26 апреля в Нидерландах обнаружено почти 38 тысяч случаев коронавируса, из них почти 4500 – летальные.

Как животные передают коронавирус / Инфографика 24 канала