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      У Нідерландах на коронавірус захворіли норки: хто інфікував тварин

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      Норки заразились від працівників
      Норки заразились від працівників / Superdom

      Спалахи COVID-19 зафіксували на двох норкових фермах у Нідерландах. Це перший випадок зараження тварин коронавірусом в країні.

      Ферми розташовані у провінції Брабант, що на півдні країни. Саме там зафіксована найбільша кількість випадків коронавірусу. Про це повідомляють DutchNews.

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      За попередньою інформацією, у норок спочатку з'явились проблеми з диханням. Згодом тваринок вирішили перевірити на коронавірус, тестування було позитивним. Ймовірно, що норки заразились від працівників ферми, інфікованих COVID-19.

      У Міністерстві сільського господарства Нідерландів вважають, що навряд норки заразять вірусом інших тварин або людей. Проте місцевим жителям радять не підходити ближче, ніж на 100 метрів.

      Цікаво! За інформацією ВООЗ, поки не було зафіксовано жодного випадку передачі коронавірусу від тварини до людини. Від людини до тварини – кілька випадків.

      Станом на 26 квітня у Нідерландах виявлено майже 38 тисяч випадків коронавірусу, з них майже 4 500 – летальні.

      як тварини передають коронавірус

      Як тварини передають коронавірус / Інфографіка 24 каналу

       

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус COVID-19 Нідерланди Світ тварин
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