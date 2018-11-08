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      В Нидерландах пенсионер через суд хочет стать "младше" на 20 лет

      27 Читати новину українською
      Эмиль Рателбанд
      Эмиль Рателбанд / www.bbc.com

      Эмиль Рателбанд из города Арнем, в Нидерландах, подал иск в суд с требованием официально изменить год своего рождения с 1949 на 1969 год. Тем самым он "помолодеет" на 20 лет. Сам Эмиль говорит об этом, как о смене пола.

      Как сообщает BBC, городской суд города Арнем должен вынести решение по этому делу в течение ближайших недель.

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      Суд к такому иску отнесся скептически, ведь в стране нет правового механизма, который позволял бы гражданину официально изменить свой возраст.

      Мы живем во время, когда вы можете изменить имя, можете сменить пол. А почему не возраст?
      – спрашивает Рателбанд.

      Также он отметил, что чувствует на себе дискриминацию из-за его возраста.

      "В возрасте 69 лет я ограничен в своих возможностях. А если мне 49, я могу купить новый дом, ездить на другом авто, начинать новые отношения. Я даже могу больше работать", – сказал мужчина.

      Теги: Нидерланды Судьи Пенсіонери
      Источник: 24 канал
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