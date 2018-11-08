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      У Нідерландах пенсіонер через суд хоче стати "молодшим" на 20 років

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      Еміль Рателбанд
      Еміль Рателбанд / www.bbc.com

      Еміль Рателбанд з міста Арнем, що у Нідерландах, подав позов до суду з вимогою офіційно змінити рік свого народження з 1949 на 1969 рік. Тим самим він "помолодшає" на 20 років. Сам Еміль говорить про це, як про зміну статі.

      Як повідомляє BBC, міський суд міста Арнем має винести рішення у цій справі протягом найближчих тижнів.

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      Суд до такого позову поставився скептично, адже в країні немає правового механізму, який дозволяв би громадянину офіційно змінити свій вік.

      Ми живемо у час, коли ви можете змінити ім'я, можете змінити стать. А чому не вік?,
      – запитує Рателбанд.

      Також він зауважив, що відчуває на собі дискриманіцію через його вік. 

      "У віці 69 років я обмежений у своїх можливостях. А якщо мені 49, я можу придбати новий будинок, їздити на іншому авто, розпочинати нові стосунки. Я навіть можу більше працювати", – сказав чоловік.

      Теги: Пенсіонери Судді Нідерланди
      Джерело: 24 канал
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