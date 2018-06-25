В Нигерии происходят кровавые стычки между скотоводами и фермерами: 86 человек погибли
В воскресенье, 24 июня, в Нигерии скотоводы напали на фермеров из-за борьбы за землю и ресурсы. В результате столкновений погибли 86 человек, разрушено 50 домов.
Об этом сообщил сайт Associated Press.
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Власти призывают жителей страны к спокойствию, а военные и полицейские пытались прекратить кровопролитие. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари отметил, что "приложит все усилия, чтобы найти нападавших и предотвратить подобные нападения".
Примерно 86 человек были убиты во время скоординированной атаки на несколько деревень в центральном штате Нигерии Плато,
– сообщила полиция Нигерии в Twitter.
В результате кровопролитных столкновений между скотоводами и фермерами в центральной Нигерии растет беспокойство по поводу безопасности в самой населенной стране Африки. Пастухи ощутили последствия изменения климата, они вынуждены идти на юг, в более населенные фермерские общины, в поисках безопасного выпаса скота.
Напомним, что недавно в результате нападения вооруженных бандитов на село Гваска в Нигерии, которое произошло 5 мая, погибли по меньшей мере 45 человек, среди которых и дети.