В Нигерии происходят кровавые стычки между скотоводами и фермерами: 86 человек погибли

В воскресенье, 24 июня, в Нигерии скотоводы напали на фермеров из-за борьбы за землю и ресурсы. В результате столкновений погибли 86 человек, разрушено 50 домов.

Об этом сообщил сайт Associated Press.

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Власти призывают жителей страны к спокойствию, а военные и полицейские пытались прекратить кровопролитие. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари отметил, что "приложит все усилия, чтобы найти нападавших и предотвратить подобные нападения".

Примерно 86 человек были убиты во время скоординированной атаки на несколько деревень в центральном штате Нигерии Плато,

– сообщила полиция Нигерии в Twitter.

At least 86 people have been confirmed killed following a coordinated attack on several villages in #Nigeria's central state of Plateau, the police said on Sunday. (file pic) pic.twitter.com/B7rMvDW3Kf — People's Daily,China (@PDChina) 25 червня 2018 р.

В результате кровопролитных столкновений между скотоводами и фермерами в центральной Нигерии растет беспокойство по поводу безопасности в самой населенной стране Африки. Пастухи ощутили последствия изменения климата, они вынуждены идти на юг, в более населенные фермерские общины, в поисках безопасного выпаса скота.

Напомним, что недавно в результате нападения вооруженных бандитов на село Гваска в Нигерии, которое произошло 5 мая, погибли по меньшей мере 45 человек, среди которых и дети.