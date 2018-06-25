10:54
25 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
21°C 7°C
  • вторник
    23°C 14°C
  • среда
    26°C 17°C
  • четверг
    27°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый вид транспорта. Обладатели мух
Вєсті Кремля
21:38, 23 июня
Вєсті.UA. Жир. Молодая кровь Порошенко. Фиаско Онищенко
Вєсті.UA
21:12, 23 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

В Нигерии происходят кровавые стычки между скотоводами и фермерами: 86 человек погибли

72 Читати новину українською
В Нигерии происходят кровавые стычки между скотоводами и фермерами: 86 человек погибли
В Нигерии происходят кровавые стычки между скотоводами и фермерами: 86 человек погибли / ВВС. Украина

В воскресенье, 24 июня, в Нигерии скотоводы напали на фермеров из-за борьбы за землю и ресурсы. В результате столкновений погибли 86 человек, разрушено 50 домов.

Об этом сообщил сайт Associated Press.

Читайте также: Ужасное ДТП в Нигерии: погибло много детей

Власти призывают жителей страны к спокойствию, а военные и полицейские пытались прекратить кровопролитие. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари отметил, что "приложит все усилия, чтобы найти нападавших и предотвратить подобные нападения".

Примерно 86 человек были убиты во время скоординированной атаки на несколько деревень в центральном штате Нигерии Плато,
– сообщила полиция Нигерии в Twitter.

В результате кровопролитных столкновений между скотоводами и фермерами в центральной Нигерии растет беспокойство по поводу безопасности в самой населенной стране Африки. Пастухи ощутили последствия изменения климата, они вынуждены идти на юг, в более населенные фермерские общины, в поисках безопасного выпаса скота.

Напомним, что недавно в результате нападения вооруженных бандитов на село Гваска в Нигерии, которое произошло 5 мая, погибли по меньшей мере 45 человек, среди которых и дети.

Теги: Жертвы столкновения Нигерия
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук