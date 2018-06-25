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У Нігерії відбуваються криваві сутички між скотарями і фермерами: 86 осіб загинуло

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У Нігерії відбуваються криваві сутички між скотарями і фермерами: 86 осіб загинуло
У Нігерії відбуваються криваві сутички між скотарями і фермерами: 86 осіб загинуло / ВВС. Україна

У неділю, 24 червня, в Нігерії скотарі напали на фермерів через боротьбу за землю і ресурси. Внаслідок сутичок загинуло 86 осіб, зруйновано 50 будинків.

Про це повідомив сайт Associated Press.

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Влада закликає мешканців країни до спокою, а військові і поліцейські намагалися припинити кровопролиття. Президент Нігерії Мухаммаду Бухарі зазначив, що "докладе всіх зусиль, щоб знайти нападників і запобігти подібним нападам".

Приблизно 86 людей були вбиті під час скоординованої атаки на кілька сіл у штаті Плато, штат Нігерія,
– повідомила поліція Нігерії у Twitter.

Внаслідок кровопролитних зіткнень між скотарями і фермерами в центральній Нігерії зростає занепокоєння з приводу безпеки в найбільш населеній країні Африки. Пастухи ж відчували наслідки зміни клімату, вони змушені йти на південь, в більш населені фермерські громади, в пошуках безпечного випасу худоби.

Нагадаємо, що нещодавно внаслідок нападу озброєних бандитів на село Гваска в Нігерії, який трапився 5 травня, загинули щонайменше 45 людей, серед яких і діти.

 

Теги: Жертви Нігерія Сутички
Джерело: 24 канал
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