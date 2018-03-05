В Николаеве больница помогает известному авторитету избежать наказания, – СМИ

В пятницу, 2 марта, Заводской районный суд Николаева изменил подозреваемому в вымогательстве Игорю Науменко (известный как криминальный авторитет "Наум") меру пресечения – с содержания под стражей в СИЗО его отправили под домашний арест.

Как пишет издание "Преступности.НЕТ", Игоря Науменко, который содержался под стражей в связи с обвинением в вымогательстве 200 тысяч гривен, 14 февраля увезли из следственного изолятора в больницу скорой медицинской помощи после ухудшения состояния. В больнице он находился до дня судебного заседания по его делу в Заводском райсуде..

Прокуратура подала ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого Игоря Науменко. При этом его адвокаты настаивают, что их подзащитный не может участвовать в заседании из-за своего состояния здоровья, а прокурор говорил, что подозреваемый симулирует свое состояние. 2 марта подозреваемого Науменко все же привезли в суд, но после ухудшения состояния его снова увезли в больницу.

Без участия Науменко суд провел судебное заседание в закрытом режиме. Сторона обвинения настаивала на продлении на 60 суток содержания под стражей для Игоря Науменко. Адвокаты требовали избрать для их подзащитного более легкую меру пресечения. В итоге судья Дмитрий Никитин не удовлетворил ходатайство прокуратуры и назначил Науменко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

При этом, как выяснили журналисты сайта "24", уже на следующий день после изменения меры пресечения состояние Науменко резко улучшилось настолько, что отпала необходимость находиться в больнице. При этом есть информация, что врачи этой больницы неоднократно помогали Науменко и членам его группировки скрывать ножевые и огнестрельные ранения. В обмен на оказание медицинской помощи администрация больницы получала от Науменко "спонсорскую помощь", поэтому они напрямую заинтересованы в том, чтобы Науменко не получил справедливого приговора.

Также сообщается, в СБУ ранее заявляли, что деятельность Игоря Науменко курировалась "ворами в законе" с территории Российской Федерации в ущерб государственной безопасности Украины.

Кто такой Игорь Науменко? Николаевский бизнecмeн, известный как "Hayм", по инфopмaции правоохранителей, позиционирует себя как "cмoтpящий". Состоит на учете в правоохранительных органах как лидер ОПГ. Сейчас Науменко вместе с Евгением Грудским и Игорем Уваровым обвиняется в вымогательстве от местного жителя 200 тысяч гривен под предлогом несуществующего долга. В июле 2017 года их задержали во время спецоперации. У одного из задержанных нашли заряженный пистолет ТТ, у другого во время обыска по месту жительства изъяли 40 патронов калибра 9 мм и каннабис общей массой 69,5 граммов. Обвиняемые находятся под стражей.