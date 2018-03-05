У Миколаєві лікарня допомагає відомому авторитету уникнути покарання, – ЗМІ

У п'ятницю, 2 березня, Заводський районний суд Миколаєва змінив підозрюваному у вимаганні Ігорю Науменко (відомий як кримінальний авторитет "Наум") запобіжний захід - з утримання під вартою в СІЗО його відправили під домашній арешт.

Як пише видання "Преступности.НЕТ", Ігоря Науменко, який утримувався під вартою у зв’язку зі звинуваченням у вимаганні 200 тисяч гривень, 14 лютого відвезли зі слідчого ізолятора до лікарні швидкої медичної допомоги після погіршення стану. У лікарні він перебував до дня судового засідання у його справі у Заводському райсуді.

Прокуратура подала клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою для підозрюваного Ігоря Науменко. При цьому його адвокати наполягали, що Науменко не може брати участь у засіданні через свого стану здоров'я, прокурор стверджував, що підозрюваний симулює свій стан. 2 березня підозрюваного Науменко все ж привезли до суду, але після погіршення стану знову відвезли назад у лікарню.

Без участі Науменко суд провів судове засідання в закритому режимі. Сторона звинувачення наполягала на продовженні на 60 діб утримання під вартою для Науменка. Адвокати вимагали обрати для їх підзахисного легший запобіжний захід. Зрештою, суддя Дмитро Нікітін не задовольнив клопотання прокуратури і призначив Науменко запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

При цьому, як з’ясували журналісти сайту "24", вже на наступний день після зміни запобіжного заходу стан Науменко різко покращився настільки, що відпала потреба перебувати у лікарні. При цьому є інформація, що лікарі цієї лікарні неодноразово допомагали Науменку та членам його угрупування приховувати ножові та вогнепальні поранення, не повідомляючи про них правоохоронцям. В обмін на надання медичної допомоги адміністрація лікарні отримувала від Науменка "спонсорську допомогу", відтак вони напряму зацікавлені у тому, аби Науменко не отримав справедливого вироку.

Також повідомляється, в СБУ раніше заявляли, що діяльність Ігоря Науменко курувалася "злодіями в законі" з території Російської Федерації на шкоду державній безпеці України.

Хто такий Ігор Науменко? Миколаївський бізнecмeн, відомий як "Hayм", за інфopмaцією правоохоронців, позиціонує себе як "cмoтpящий". Перебуває на обліку у правоохоронних органах як лідер ОЗУ. Зараз Науменко разом з Євгеном Грудскім та Ігорем Уваровим звинувачується у вимаганні від місцевого жителя 200 тисяч гривень під приводом неіснуючого боргу. У липні 2017 року їх затримали під час спецоперації. У одного із затриманих знайшли заряджений пістолет ТТ, в іншого під час обшуку за місцем проживання вилучили 40 патронів калібру 9 мм та канабіс загальною масою 69,5 грамів. Обвинувачені перебувають під вартою.