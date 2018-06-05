В Николаеве пьяные морские пехотинцы избили пожилого волонтера

В ночь на вторник, 5 июня, в Николаеве военнослужащие 36-й бригады морской пехоты, находясь и состоянии алкогольного опьянения, устроили драку на железнодорожном вокзале. Командование обещает наказать виновных.

Об этом сообщила волонтер Ирина Абрамова на Facebook-странице волонтерского поста Николаевского железнодорожного вокзала.

"Сегодня во время ночного дежурства два "хероя" жестоко избили дежурного нашего поста Александра Перегончука, которому почти 70 лет. Вырван кусок губы и черепно-мозговая травма как минимум. Били ногами, чайником, разбита посуда. Двое ушлепков в нетрезвом состоянии решили, что им все можно и все должны их обеспечивать", – говорится в сообщении Абрамовой.

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Пост об избиении морпехами мужчины в Николаеве

Командование 36-й отдельной бригады морской пехоты уже опубликовало извинение за инцидент. Там также заверили, что провинившихся уволят из армии и накажут в соответствии с действующим законодательством.

Вчера в г. Николаеве на одном из волонтерских постов на железнодорожном вокзале двое военнослужащих, во внеслужебное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступили в стычку с дежурным волонтерского поста, в ходе которой пострадало гражданское лицо. По факту данного правонарушения назначено служебное расследование,

– говорится в сообщении командования 36-й отдельной бригады морской пехоты.

"Таким "воякам" не место в Вооруженных силах. Правонарушители понесут весь груз ответственности, согласно действующему законодательству", – заверили там.