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У Миколаєві п'яні морські піхотинці побили літнього волонтера

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У Миколаєві п'яні морські піхотинці побили літнього волонтера
У Миколаєві п'яні морські піхотинці побили літнього волонтера / Ілюстративне фото

В ніч проти вівторка, 5 червня, у Миколаєві військовослужбовці 36-ї бригади морської піхоти, перебуваючи і стані алкогольного сп'яніння, влаштували бійку на залізничному вокзалі. Командування обіцяє покарати винних.

Про це повідомила волонтерка Ірина Абрамова на Facebook-сторінці волонтерського посту Миколаївського залізничного вокзалу.

"Сьогодні під час нічного чергування два "хероя" жорстоко побили чергового нашого поста Перегончука Олександра, якому майже 70 років. Вирваний шматок губи і черепно-мозкова травма як мінімум. Били ногами, чайником, розбитий посуд. Двоє ушльопків у нетверезому стані вирішили, що їм усе можна і всі повинні їх забезпечувати", – мовиться у дописі Абрамової.

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Миколаїв морська піхота напад сутичка волонтери
Допис про побиття морпіхами чоловіка в Миколаєві

Командування 36-ої окремої бригади морської піхоти вже опублікувало вибачення за інцидент. Там також запевнили, що тих, хто провинилися, звільнять з армії і покарають відповідно до чинного законодавства.

Вчора в м. Миколаєві на одному із волонтерських постів на залізничному вокзалі два військовослужбовці, у позаслужбовий час, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зчинили сутичку із черговим волонтерського посту, в ході якої постраждала цивільна особа. За фактом цього правопорушення призначене службове розслідування,
– мовиться у повідомленні командування 36-ої окремої бригади морської піхоти.

"Таким "воякам" не місце у Збройних силах. Правопорушники понесуть весь тягар відповідальності, відповідно до чинного законодавства", – запевнили там.

 

Теги: Новини України Збройні Сили України Новини Миколаєва Сутички Алкоголь Волонтери
Джерело: 24 Канал
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