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В Николаеве пьяные военные начали стрельбу посреди автовокзала

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В Николаеве пьяные военные начали стрельбу на вокзале
В Николаеве пьяные военные начали стрельбу на вокзале / novosti-n

10 мая на центральном автовокзале в Николаеве двое пьяных военных открыли стрельбу прямо посреди пассажирской платформы. Правоохранители задержали нарушителей и обнаружили в них травматический пистолет с патронами и нож.

Об этом сообщил сайт "Новости N".

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В полицию Николаева поступило сообщение о том, что на автовокзале неизвестные открыли стрельбу по пассажирам. При задержании правоохранители поняли, что нарушители пьяные, а один из военных даже начал оказывать сопротивление работникам полиции.

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В Николаеве задержали пьяных военных, совершивших стрельбу

При осмотре задержанных, полицейские обнаружили в них травматический пистолет с патронами, на который не было разрешения, и нож,
– сообщили работники полиции.

Сами военные объяснили, что они проходят службу в подразделении национальной гвардии в Харькове. А в Николаев приехали поездом из Киева, переночевали в гостинице, а утром пришли на автовокзал, где работала девушка одного из них.

На место происшествия правоохранители вызвали представителей военной полиции, а задержанных доставили в Ингульский райотдел полиции.

Теги: Новости Украины Полиция Новости Николаева
Источник: 24 Канал
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