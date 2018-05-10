У Миколаєві п'яні військові почали стрілянину посеред автовокзалу

10 травня на центральному автовокзалі в Миколаєві двоє п'яних військових відкрили стрілянину прямо посеред пасажирської платформи. Правоохоронці затримали порушників та виявили в них травматичний пістолет з патронами та ніж.

Про це повідомив сайт "Новости N".

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В поліцію Миколаєва надійшло повідомлення про те, що на автовокзалі невідомі почали стрілянину по пасажирах. При затриманні правоохоронці зрозуміли, що порушники п'яні, а один з військових навіть почав чинити опір працівникам поліції.



У Миколаєві затримали п'яних військових, які вчинили стрілянину

Під час огляду затриманих, поліцейські виявили в них травматичний пістолет з патронами, на якого не було дозволу, та ніж,

– повідомили працівники поліції.

Самі військові пояснили, що вони проходять службу в підрозділі національної гвардії в Харкові. А до Миколаєва приїхали потягом з Києва, переночували в готелі, а вранці прийшли на автовокзал, де працювала дівчина одного з них.

На місце події, правоохоронці викликали представників війської поліції, а затриманих доставили до Інгульського райвідділку поліції.